Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı

Hakkari'nin önde gelen ve köklü aşiretlerinden Pinyaniş Aşireti'nin lideri Orhan Piruzbeyoğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı Kürtçe açıklama bir çeviri krizine dönüştü. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine Piruzbeyoğlu, kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla detaylı bir Türkçe açıklama yayınladı.

ÇEVİRİ HATASU KRİZ ÇIKARDI

Orhan Piruzbeyoğlu'nun MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği temasların ana gündem maddelerini; devam eden Terörsüz Türkiye süreci, bu sürecin bölge üzerindeki olası etkileri ve bölge halkının beklentileri oluşturdu. Görüşmenin ardından Piruzbeyoğlu'nun basına Kürtçe olarak yaptığı değerlendirmeler, çeviri sırasında yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ortaya atılan iddialarda, Bahçeli'nin yasa ve süreç hakkında "Kürdistan'ın dört parçası içindir" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

PİRUZBEYOĞLU'NDAN TÜRKÇE DÜZELTME METNİ

Gündem yaratan bu iddiaların ve çeviri krizinin büyümesi üzerine aşiret lideri Piruzbeyoğlu, Kuzey Irak merkezli Rudaw'a Türkçe bir açıklama gönderdi. Kürtçeden Türkçeye yapılan çeviri esnasında ciddi anlam kaymaları yaşandığını belirten Piruzbeyoğlu, Bahçeli'nin ifadelerinin çarpıtıldığını dile getirdi. Açıklamada, Bahçeli'nin asıl vurgusunun "Terörsüz Türkiye" hedefini aşarak Irak, Suriye ve İran'ı da içine alan geniş çaplı bir "Terörsüz Bölge" perspektifi olduğu ifade edildi.

Bölgedeki istikrarın giderek güçlendiğine ve devlet politikalarının bu yönde kararlılıkla uygulanacağına dikkat çeken Piruzbeyoğlu'nun, yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaştığı resmi açıklamanın tamamı şu şekildedir:

"BAZI İFADELER ANLAM KAYMASI YAŞANMIŞ VE YANLIŞ ANLAŞILMAYA SEBEBİYET VERMİŞTİR"

"Kürtçe gerçekleştirilen röportajın Türkçeye aktarılması sırasında, bazı ifadelerin çevirisinde anlam kaymasına neden olan bir farklılık yaşanmış ve bu durum kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiştir.

Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği husus; 'Terörsüz Türkiye' hedefinin, komşularımız Irak, Suriye ve İran’ı da kapsayan daha geniş bir 'Terörsüz Bölge' perspektifinin parçası olduğudur.

Sayın Bahçeli, bölgenin huzur, kardeşlik ve istikrarının sağlanması adına gerekli devlet politikalarının kararlılıkla hayata geçirileceğini; Irak ve Suriye’de bu doğrultuda önemli ölçüde mesafe alındığını ve istikrarın giderek güçlendiğini ifade etmiştir.

Ayrıca İran’daki çatışmaların da sona ermesiyle birlikte Türkiye, Irak, Suriye ve İran olmak üzere dört ülke genelinde huzur, kardeşlik ve istikrarın kalıcı hâle gelmesinin en büyük arzuları olduğunu belirtmiştir.

Kamuoyunun, röportajın Türkçeye aktarımı sırasında ortaya çıkan bu çeviri farklılığını dikkate alarak değerlendirme yapmasını önemle rica ederiz."

Kaynak: Haberler.com