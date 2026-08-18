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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
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Süleymancılar'a yönelik operasyona tepki gösteren Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki gösterdi. Saral, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadesini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'a 'Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek' diyerek gözdağı verdi.
  • Saral, Süleymancılar lideri Alihan Kuriş'e yönelik soruşturma ve tutuklama kararlarını eleştiren Kuytul'un videosunu paylaşarak 'Devletten büyük hiçbir güç yoktur' ifadelerini kullandı.
  • Kuytul, cemaatlerin teslim olmaması gerektiğini savunmuş ve kayyum atamalarını eleştirmişti.

Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturma ve tutuklama kararlarına tepki gösteren Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sert bir dille karşılık verdi.

Saral, Kuytul’un Süleymancılar’a yönelik operasyonu eleştirdiği video kaydını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadelerini kullandı.

"DEVLETTEN BÜYÜK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

Açıklamasında devletin ve hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Oktay Saral, din ve mukaddes değerlerin arkasına sığınarak devlete meydan okunamayacağını vurguladı. Saral paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur."

ALPARSLAN KUYTUL NE DEMİŞTİ?

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyonun ardından çektiği videoda cemaatlerin teslim olmaması gerektiğini savunmuştu. Kayyum atamalarını da eleştiren Kuytul açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer suçlularsa olay çıkartmalarına gerek yok, eğer suçsuzlarsa mücadele etmeliler. Suçsuzlarsa mücadele etsinler, teslim olmasınlar. Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli, her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek? Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Partilere, belediyelere, fabrikalara kayyum atıyorlar, herkesin işini gücünü mahvediyorlar. Şimdi de cemaate mi kayyum atayacaksınız? Eğer bu kişi cebini dolduran, servet yapan biri değilse, cemaatleri hocalarını savunmalıdır."

Kaynak: Haberler.com
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