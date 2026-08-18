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Fatih'te Trafikte Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Fatih'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Fatih'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mercan Mahallesi Çakmakçılar Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki Ö.T. ile yürüyerek ilerleyen bir grup arasında, aracın üzerlerine sürüldüğü iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada gruptaki bir kişi, Ö.T'yi bıçakla yaraladı.

Olay yerinden ayrılan Ö.T, hastanede tedavi gördükten sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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