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Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark

Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark
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Benfica, Portekiz Ligi'nde Casa Pia'yı 7-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Daha önce Süper Lig'de forma giyen Rafa Silva ve Jhon Duran'ın gol attığı karşılaşmada, bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Vangelis Pavlidis hat-trick yaptı.

  • Benfica, Portekiz Ligi'nde Casa Pia'yı 7-0 yenerek sezonun ilk 3 puanını aldı.
  • Vangelis Pavlidis, Casa Pia karşısında hat-trick yaptı.
  • Rafa Silva ve Jhon Duran da Benfica formasıyla Casa Pia'ya gol attı.

Marco Silva yönetimindeki Benfica, Portekiz Ligi'nde Casa Pia ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Benfica, ikinci yarıda 5 gol daha bularak mücadeleden 7-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligdeki ilk 3 puanını aldı.  Benfica'nın gollerini Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Vangelis Pavlidis (3), Lawrence Ofori kendi kalesine ve Jhon Duran kaydetti.

PAVLIDIS'TEN HAT-TRICK

Karşılaşmanın yıldızı Vangelis Pavlidis oldu. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Yunan forvet, Casa Pia filelerini 3 kez havalandırarak hat-trick yaptı.

RAFA SILVA GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rafa Silva da farklı galibiyette fileleri havalandırdı. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Benfica'ya dönen Portekizli yıldız, yeni takımında çıktığı 6 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkıya ulaştı.

JHON DURAN DA SAHNEYE ÇIKTI

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen ve bu sezon Al-Nassr'dan Benfica'ya kiralanan Jhon Duran da Casa Pia karşısında gol sevinci yaşadı. Duran, Benfica formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 2 gole ulaştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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