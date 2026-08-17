Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği soruşturmada, örgüt yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilen Alihan Kuriş'in emniyet ve savcılık ifadelerinden dikkat çekici ayrıntılar çıktı.

380 BİN TL AYLIK GELİR BEYAN ETTİ: ÜÇ KATLI EV, ARSA, OFİS HİSSESİ VE ŞİRKET ORTAKLIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kuriş aylık gelirinin yaklaşık 380 bin TL olduğunu, gelirinin şirketten aldığı ücret ve kira gelirlerinden oluştuğunu söyledi.

Malvarlığı sorulduğunda babasından miras kalan gayrimenkullerin yanı sıra Sakarya Erenler'de bir ofis binasında hisse, Çamlıca'da kendisine ait 3 katlı ev, Kısıklı'da aile fertleriyle ortak yaklaşık 450 metrekare arsa ve 2008 model Mercedes otomobil bulunduğunu beyan etti.

İş Bankası'ndaki şahsi hesabında ise hatırladığı kadarıyla yaklaşık 650 bin TL bulunduğunu söyledi.

Kuriş ayrıca Altun Mimarlık İnşaat'ın yüzde 51 hissedarı olduğunu, ELF Yapı'da geçmişte yüzde 49 hisseye sahip bulunduğunu ifade etti. Buna karşılık soruşturma kapsamında Kuriş ailesi adına toplam 191 gayrimenkul kaydı bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

"KANAAT ÖNDERİYİM"

Süleymancıları lideri Alihan Kuriş'in beyanları ile kendisine okunan MASAK tespitleri, dosyadaki dikkat çekici para hareketlerini ve Kuriş'in bazı cevaplarıyla resmi kayıtlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkardı. Kuriş, kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddederek yürütülen soruşturmayı “itibar suikastı” olarak nitelendirdi. Savcılıkta kendisini “Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim” sözleriyle tanıtan Kuriş, “Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim” dedi.

ALİHAN KURİŞ ADINA KAYITLI TEK BİR GSM HATTININ OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Kuriş'in sorgusundaki bir başka dikkat çekici ayrıntı iletişim yöntemiydi. Savcılık ifade tutanağının kimlik bilgilerinin yer aldığı bölümüne “Aktif kullandığı herhangi bir GSM numarası yoktur.” kaydı geçirildi. Emniyette de kendi adına kayıtlı GSM hattı bulunmadığını söyleyen Kuriş, genellikle ofis telefonunu kullandığını ancak ofis numarasını da o anda net olarak hatırlamadığını öne sürdü.

Aile üyelerinin GSM hatları üzerinden irtibat kurduğunu belirten Kuriş, başka kişilerin adına kayıtlı olup kendisinin kullandığı bir telefon hattının da bulunmadığını savundu.

KENDİSİNE EN YAKIN İSİMLER SORULUNCA “TANIMAM” CEVABINI VERDİ

Kuriş savcılıkta kendisini bir “kanaat önderi” olarak tanımlarken, soruşturma kapsamında kendisine yaklaşık 50 kişiden oluşan uzun bir isim listesi yöneltildi. Kuriş çok sayıda isim için “tanımam”, “ismini duymuşluğum vardır” veya “birkaç kez gördüm” şeklinde cevap verdi.

Bazı isimleri ise “hocaefendi”, “vaiz”, “vakıfta çalışan kişi” veya “sosyal çevreden tanıdığım şahıs” şeklinde tarif etti.

Ümraniye Gümüşsoy Vakfı'nda birçok kişiyi gördüğünü söyleyen Kuriş, buna karşın söz konusu vakıfla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını savundu. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'le ise ortak ticari faaliyetlerinin devam ettiğini açıkça ifade etti.

"İFTİRA, HAYAL ÜRÜNÜ"

Kuriş'e savcılıkta yöneltilen en ağır iddialardan biri Rüstem Şahin'in dosyaya giren beyanı oldu. Şahin'in ifadesinde, Kuriş'in yapının başına geçmesinin ardından ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere cemaat mensuplarına “mutlak itaat” konusunda baskı yaptığı ve yakınındaki bir grup isim aracılığıyla yapıyı yönettiği öne sürüldü.

Kuriş ise Rüstem Şahin'i tanımadığını belirterek: “Bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Aleyhime atılmış bir iftiradır, hayal ürünüdür.” dedi.

“YÜZDE 5 ORTAKTIM” DEDİ, RESMİ KAYITTA YÜZDE 37,5 ÇIKTI

Kuriş'in ifadelerindeki en çarpıcı farklılıklardan biri Arden Gıda'daki ortaklık oranında ortaya çıktı. Kuriş, şirketle ilgili sorulara verdiği cevaplarda Arden Gıda'daki hisse oranını yüzde 5 olarak hatırladığını söyledi.

Ancak ifade tutanağına giren GİB kayıtlarına göre Kuriş'in hissesi farklı dönemlerde yüzde 10, yüzde 2 ve yüzde 5 olurken, 12 Şubat 2020 ile 28 Temmuz 2021 arasında yüzde 37,5'e yükseldi.

Kuriş'e bu kayıtların okunmasına rağmen “Hissedarı olduğum dönemlerde de hisse payımı yüzde 5 olarak hatırlamaktayım.” dedi.

MİLYARLIK ŞİRKETTEKİ ORTAKLIĞINI KARDEŞİNE DEVRETMİŞ

Kuriş'in Arden Gıda ortaklığının süresine ilişkin beyanlarında da farklılık görüldü. Emniyet ifadesinin başında, hatırladığı kadarıyla 2003-2023 yılları arasında Arden Gıda'da hissedar olduğunu söyledi. MASAK tespitlerine ilişkin sorulara geçildiğinde ise hisselerinin tamamını Temmuz 2021'de devrettiğini açıkladı.

Savcılıkta da 2021'de şirketten ayrıldığını söyleyen Kuriş'e hisselerini kime devrettiği sorulduğunda “Kime devrettiğimi hatırlamıyorum, ancak kardeşim olabilir.” cevabını verdi. Resmi kayıtlarda ise payların kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devredildiği belirtildi.

MASAK TABLOSU ÖNÜNE KONULDU: 6,52 MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ, 76,5 MİLYONLUK NAKİT

Kuriş'in eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiği Arden Gıda'nın mali hareketleri, sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. MASAK verilerine göre Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacmi 2017 ile 30 Haziran 2026 arasındaki 6 milyar 520 milyon 264 bin TL'ye ulaştı.

Şirketin yalnızca 2025 yılı brüt satışları da 1 milyar 575 milyon TL'yi buldu. MASAK, analiz kapsamındaki şirketlerin finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde özellikle 2020 sonrasında ve 2022 itibarıyla belirgin artışlar görüldüğünü kaydetti.

Aynı dönemde Arden Gıda hesaplarına 76 milyon 537 bin TL nakit yatırıldığı, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden ise toplam 52 milyon 381 bin TL civarında transfer girişi bulunduğu kayıtlara geçti. Bunun yaklaşık 52 milyon 374 bin TL'sinin SİPAY üzerinden 273 işlemde gerçekleştiği görüldü.

MASAK'ın değerlendirmesinde yalnızca rakamların büyüklüğüne değil, paranın kaynağına ve şirketler arasındaki hareketine de dikkat çekildi. Raporda analiz konusu şirketlerin önemli bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, şirketlere “kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri” yapıldığı ve bu paraların farklı şirketlere aktarılmasının şüpheli bulunduğu belirtildi.

MASAK ayrıca şirketler arasındaki mal alış-satış kayıtlarında aynı firmalar arasında hem yüksek miktarlı alış hem de yüksek miktarlı satış işlemleri bulunmasını “sahte faturalaşma açısından dikkat çekici” olarak değerlendirdi.

"ORGANİZE ŞEKİLDE ÇALIŞILMASI SONUCUNDA..."

Raporda mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz yurt dışı döviz girişleri, yüksek vergisel iadeler, nakit hareketleri ve şirketler arasındaki yoğun para transferleri de mercek altına alındı. MASAK sonuç bölümünde bu işlemlerin “organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe uyandırdığı” değerlendirmesine yer verdi.

Raporda ayrıca 200 milyon TL sermayeli analiz kapsamındaki bir şirketin 2025 yılında bölünmesiyle 1 milyar 358 milyon 236 bin TL sermayeli yeni bir şirket kurulması da dikkat çekici bulundu. MASAK, yeni şirketin sermaye dışında özkaynak, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmamasını ve şirketlerde peş peşe yapılan bölünme, birleşme ve devir işlemlerinin mali zincirin takibini güçleştirmesini de değerlendirmesine aldı.

Arden Gıda'nın en yüksek hacimli ticari ilişkilerinden biri ise Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri ile gerçekleşti. 2017-Haziran 2026 arasındaki banka kayıtlarında iki şirket arasındaki işlem hacmi yaklaşık 339,6 milyon TL olurken, Arden Gıda'nın yalnızca 2025 yılında bu firmadan yaptığı mal ve hizmet alışının 391 milyon 215 bin TL'yi bulduğu kaydedildi. Kuriş'e Akdeniz Toros'un yöneticileri sorulduğunda: “Ürünlerinin müşterisiyim, bunun haricinde başka bir bilgim yoktur, yöneticilerini bilmem.” cevabını verdi.

MASAK kayıtlarında Arden Gıda'ya MS Yapı Proje ve İnşaat'tan yapılan iki ayrı yüksek tutarlı para girişi de yer aldı. Haziran 2025'te yaklaşık 4 milyon TL “gayrimenkul ön ödeme bedeli”, Temmuz 2025'te ise yaklaşık 32 milyon TL “tapu bedeli kalan” açıklamasıyla şirket hesabına toplam 36 milyon TL'nin üzerinde para girdi.

MİLYARLIK MALİ TABLOYA TEK SAVUNMA: “BEN 2021'DE ÇIKTIM”

MASAK'ın milyarlarca liralık işlem hacmi, nakit girişleri, şirketler arası para hareketleri ve fatura ilişkilerine yönelik tespitlerinin okunmasının hemen ardından Kuriş'e bu işlemlerle ilgisinin bulunup bulunmadığı soruldu. Kuriş savunmasının merkezine Arden Gıda'daki hisselerini 2021'de devretmesini koydu.

“Ben söz konusu Arden Gıda'daki hisselerimin tamamını resmi kayıtlarda da görüleceği üzere 07/2021 tarihinde devrettim. MASAK raporunda bahsedilen ve yorumlanan verilerin tamamı 2023 ve sonrası tarihe aittir.” dedi.

Ancak kendisine okunan MASAK sonuç bölümünde analiz kapsamındaki şirketlerde finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerindeki belirgin artışın 2020 yılı sonrasında ve özellikle 2022 itibarıyla gözlemlendiği belirtildi.

Kuriş daha sonraki cevabında ise usulsüz olduğu ileri sürülen hususların 2022 ve sonrasında gerçekleştiğini belirterek bu işlemlere ilişkin bilgi veya görgüsünün bulunmasının mümkün olmadığını savundu.

AKRABALIK BAĞI BULUNAN ÇOK SAYIDA ŞİRKET SORULDU

Kuriş'e soruşturma kapsamında çok sayıda şirketle ilişkisi de soruldu. ELF Yapı ve Altun Mimarlık'la ortaklık bağını kabul eden Kuriş, Güldeniz İnşaat ve Ardeniz Emlak'ın annesi ve dayılarına miras kalan şirketler olduğunu söyledi.

Kayınbabası Mustafa Kösemusul'un ortak olduğu Perka Yapı, Asya Otomotiv, Ada Nakış, Verona, Ada Dokuma ve Asya Süs Bitkileri şirketleriyle ise kendisinin “Herhangi bir ticari bağım ilişkim yoktur. Hukuki ve fiili de bir bağım yoktur.” savunmasını yaptı.

Güleryüz Kuyumculuk'un eşinin ablasının eşine ait olduğunu belirten Kuriş, bu şirketle de ticari, hukuki veya fiili bağlantısı olmadığını söyledi.

EVDE BULUNAN YÜKLÜ MİKTARDA ALTINLAR SORULDU

13 Ağustos'ta Kuriş'in ikametinde yapılan aramada yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasına da el konuldu. Kuriş'e bu kadar yüksek miktardaki altının kaynağının ne olduğu ve neden evinde bulundurduğu soruldu. Kuriş, ziynetlerin bir bölümünün eşiyle düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu ileri sürerek “Bunların tamamı benim ailemin birikimidir.” savunmasını yaptı.

Kuriş'in evindeki aramada ortaya çıkan en dikkat çekici belgelerden biri 29 Ocak 2021 tarihli 3 milyon dolarlık senet oldu. Senette alacaklı Alihan Kuriş, borçlu ise Osman Aslanali olarak yer aldı.

Dikkat çekici olan ise Kuriş'in aynı kişiyi ifadesinin başında yalnızca “İstanbul'dan komşum” şeklinde tanımlaması ve aralarında tamamlanmış herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını söylemesiydi.

Çelik kasada bulunan 3 milyon dolarlık senet sorulunca Kuriş bu kez Aslanali ile bir gayrimenkul satışı yapmayı düşündüğünü belirterek senedin “gayrimenkul satışına ilişkin teminat senedi” olduğunu söyledi.

Satışın gerçekleşmediğini, senedin bu nedenle kendisinde kaldığını ve vadesinin geçtiğini savundu. Böylece Kuriş'in “tamamlanmış ticari ilişkim yok” dediği komşusuyla 3 milyon dolarlık bir gayrimenkul işlemi planladığı kendi ifadesiyle ortaya çıktı.

Gerçekleşmediği belirtilen satışa ait milyonlarca dolarlık senedin yaklaşık 5,5 yıl boyunca çelik kasada tutulması ise dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Kuriş hem emniyet hem de savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti. MASAK raporundaki hususlar ve tanık beyanları soruşturma kapsamında değerlendirilken Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.