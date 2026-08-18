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Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi Haber Videosunu İzle
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
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Gaziosmanpaşa'da zabıta ve tarım ekiplerinin kapısı açılmayan iki iş yerine dron ile düzenlediği baskında büyük bir gıda skandalı ortaya çıkarıldı. Piyasaya sürülmek üzere olan 6 bin litre pekmez, tonlarca kaşar peyniri ve baharatın da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 ton bozuk ve tarihi geçmiş gıdaya el konulurken, halk sağlığını hiçe sayan işletmeler hakkında soruşturma başlatıldı.

  • Gaziosmanpaşa'da iki iş yerinde yapılan denetimde 10 ton uygunsuz gıda ürünü ele geçirildi.
  • Ele geçirilen ürünler arasında 6 bin litre pekmez, yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin, 3 ton tarihi geçmiş baharat ve yaklaşık 7 ton bozulmuş gıda yer alıyor.
  • İş yeri sahipleri kapıyı açmayınca dronla içerisi incelendi ve ürünlere el konularak soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Rutin kontroller sırasında iki farklı iş yerinde tonlarca uygunsuz gıda ürünü yakalandı.

KAPIYI AÇMADILAR, DRON DEVREYE GİRDİ

Denetim esnasında iş yeri sahiplerinin kapıları açmaması üzerine ekipler operasyonu derinleştirdi. Devreye sokulan dron kamerasıyla iş yerlerinin içinde kişilerin bulunduğu ve içeride hareketlilik olduğu belirlendi. Ekiplerin kararlı müdahalesiyle içeri girilerek yapılan detaylı incelemelerde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden riskli ürünler tek tek kayıt altına alındı.

TONLARCA PEKMEZ, PEYNİR VE BAHARAT İMHA EDİLECEK

Yapılan aramalarda ele geçirilen ve imha edilmek üzere muhafaza altına alınan ürünlerin bilançosu şu şekilde açıklandı:

  • 6 bin litre pekmez,
  • Yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin,
  • 3 ton son kullanma tarihi geçmiş baharat,
  • Yaklaşık 7 ton bozulmuş ve raflardan toplanmış muhtelif gıda ürünü.

SORUŞTURMA VE CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 10 tonluk sahte ve bozuk gıdaya el konulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından iş yeri sahipleri hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı. Satıştan çekilen ürünlerle ilgili mevzuat doğrultusunda imha işlemi uygulanacağı öğrenilirken, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki gıda güvenliği denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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