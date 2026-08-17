İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz

Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyerek Türk futboluna damga vuran Michy Batshuayi, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN

Son olarak Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta mücadele eden Belçikalı golcü, Suudi Arabistan ekiplerinden Abha Club ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki Belçikalı golcü, kendisini Suudi ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia ve Marsilya gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de top koşturan deneyimli santrfor, Türkiye'de sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyerek unutulmaz bir istatistiğe imza atmıştı.