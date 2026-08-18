Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun play-off etabı başlıyor. Lig aşamasına kalmak isteyen Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Lyon maçı bu akaşm saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BİR TUR UZAKTA

Şampiyonlar Ligi serüvenine 2. eleme turunda başlayan Fenerbahçe, önce Gornik Zabrze'yi, ardından Sturm Graz'ı saf dışı bırakarak play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, Lyon karşısında evinde oynayacağı ilk mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Lyon'u elemesi halinde 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretine son verecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda son olarak 2008-2009 sezonunda lig aşamasında yer aldı. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

TALISCA'NIN FORMU DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki önemli kozlarından biri Anderson Talisca olacak. Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 eleme karşılaşmasında da fileleri havalandırdı. Süper Lig'in ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçında da gol atan Talisca, bu sezon çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gole ulaştı.

EDERSON KALEYE DÖNÜYOR, LUKAKU KADRODA

Sturm Graz ile oynanan 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı. Sidiki Cherif de listede yer almadı.

Sakatlığı bulunan Mert Günok, Lyon karşılaşmasında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Ederson ise Lyon karşısında 11'deki yerini alacak. Fenerbahçe'nin Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku da UEFA listesine eklendi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca

Lyon: Greif, Abner, Niakhate, Kluivert, Maitland-Niles, Tolisso, Tessmann, Morton, Fofana, Nuamah, Openda