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Geri dönüyor! Icardi'nin yeni takımı bomba

Geri dönüyor! Icardi'nin yeni takımı bomba
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni takımı için İtalya ihtimali güç kazandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio, Arjantinli golcünün transferi için girişimlerini yoğunlaştırırken Como da Icardi'yi takip ediyor.

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği merak konusu oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Lazio, 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.  Lazio'nun, Icardi için devrede olan diğer takımların önüne geçmek amacıyla transfer sürecini hızlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

COMO DA TAKİP EDİYOR

Icardi'ye İtalya'dan ilgi gösteren tek kulüp Lazio değil. Serie A ekiplerinden Como'nun da Arjantinli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

MENAJERİ İTALYA İHTİMALİNİ AÇIKLAMIŞTI

Icardi'nin menajeri Elio Pino da daha önce yaptığı açıklamada herhangi bir kulüple görüşmediklerini belirtirken İtalya ihtimaline açık kapı bırakmıştı. Pino, "Hiç kimseyle görüşmedik. Her halükarda, Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. İtalya olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Galatasaray'da 4 sezon geçiren Icardi, sarı-kırmızılı formayla üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Arjantinli golcü ayrıca 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı elde etti.

Hamza Temur
Hamza Temur
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