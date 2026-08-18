400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Çocuklarını büyütmek amacıyla yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan ancak bu süreçte eksik yatan sigorta primleri yüzünden emeklilikleri tehlikeye giren sözleşmeli personel için sevindirici bir adım atılıyor. Nüfus Politikaları Kurulu'nda görüşülerek ilgili bakanlıklar arasında uzlaşmaya varılan yeni düzenleme sayesinde, sözleşmeli çalışanların eksik günlerini sonradan borçlanarak tamamlayabilmesinin önü açılıyor.

MEVCUT EŞİTSİZLİK ORTADAN KALKACAK

NTV'de yer alan habere göre; mevcut yasal düzenlemelere göre, ebeveynlik haklarını kullanarak mesaisini ve maaşını yarıya indiren anne veya babaların sosyal güvenlik primleri de eksik yatırılıyor. Bugüne kadar yalnızca kadrolu memur ve işçiler, çalışmadıkları bu sürelerin primlerini daha sonra kendi bütçelerinden devlete ödeyerek emeklilik hesaplamalarına dahil edebiliyordu.

Sözleşmeli personel statüsünde görev yapanlar ise bu haktan mahrum bırakılarak mağduriyet yaşıyordu. Hazırlanan yeni kanun teklifi, eksik primleri sonradan ödeme ayrıcalığını sözleşmeli çalışanları da kapsayacak şekilde genişleterek çalışma hayatındaki bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor.

400 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türkiye genelinde şu an 400 binden fazla sözleşmeli kamu personeli görev yaparken, bu kişilerin yaklaşık 22 bini halihazırda yarı zamanlı mesai sisteminden faydalanıyor. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, çocuklarının bakımıyla ilgilendiği için maaş ve prim kaybı yaşayan binlerce sözleşmeli çalışana geçmişe dönük borçlanma kapısı açılmış olacak. Böylece çalışanlar, kendi istekleriyle eksik prim günlerini tamamlayabilecek ve emeklilik tarihlerinin uzamasının önüne geçebilecek.

TASLAK KISA SÜRE İÇİNDE MECLİS'E SUNULACAK

Nüfus Politikaları Kurulu tarafından masaya yatırılan ve bakanlıkların prensipte anlaşmaya vardığı çalışmanın son aşamaya geldiği belirtiliyor. Üzerinde çalışılan taslak metnin kısa süre içerisinde tamamlanarak kanun teklifi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onayına sunulması ve hızla yasalaşması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com