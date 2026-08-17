İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor

Sezona hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalma hedefiyle başlayan Fenerbahçe’de, ligin ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında alınan beklenmedik mağlubiyet tepkileri beraberinde getirdi.

ROTASYON PAHALIYA PATLADI

Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında alınan başarılı sonuçların ardından gelen bu yenilgi, sarı-lacivertli camiada soru işaretleri oluşturdu. Deplasmanda rotasyonlu kadroyla sahaya çıkarak mağlubiyete engel olamayan teknik direktör İsmail Kartal, maça ilişkin sorumluluğu tamamen üstlendi. Lyon ile oynanacak kritik Avrupa mücadelesi öncesinde as oyuncularını dinlendirmek istediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, mağlubiyet nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

İSMAİL KARTAL İÇİN HAYATİ MAÇ

Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi play-off turunda zorlu bir süreç beklerken, yaklaşan Lyon eşleşmesi İsmail Kartal için kritik bir ''test sınavı'' niteliği taşıyor. Sarı-lacivertlilerin 17 yıllık Devler Ligi hasretini sonlandırması adına Lyon engelini aşması büyük önem arz ediyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Salı günü Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.