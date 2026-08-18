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YKS sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta

YKS sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta
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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir; kayıtlar 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Yerleşemeyenler için ek tercih süreci imkanı sunulacak.

Ösym Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirdi.

Ersoy, "Kıymetli adaylar YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkân olacaktır." dedi.

2026 ana yerleştirme sonuçlarına göre kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Ösym henüz 2026-YKS ek tercih tarihlerini açıklamadı. Önce 24-28 Ağustos kayıtları tamamlanacak; kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar da belirlendikten sonra ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayımlayacak. 2025'te merkezi yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanmış, ek yerleştirme tercihleri 25 Eylül'de başlamıştı. Ek tercih işlemleri başladığında adayların tercihlerini yine ÖSYM AİS üzerinden yapması bekleniyor. Geçen yıl başvurular tamamen elektronik ortamda alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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