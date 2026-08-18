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Wilfried Singo'ya Premier Lig'den bomba talip

Wilfried Singo'ya Premier Lig'den bomba talip Haber Videosunu İzle
Wilfried Singo'ya Premier Lig'den bomba talip
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Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'ya Premier Lig ekibi Newcastle United talip oldu. Sarı-kırmızılılara Fildişi Sahilli savunmacı için daha önce 40 milyon euroluk teklif geldiği ortaya çıkarken, bu teklifin Newcastle United'dan gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli futbolcu için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a 40 milyon euroluk teklif geldiği ortaya çıkmış ancak teklifi yapan takımın ismi açıklanmamıştı.

NEWCASTLE UNITED SINGO'YU İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Singo ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin Singo'yu istediği haberinin ardından, daha önce Galatasaray'a ulaştığı belirtilen 40 milyon euroluk teklifin Newcastle United'dan gelip gelmediği sorusu gündeme geldi. Ancak mevcut bilgilerde 40 milyon euroluk teklifin Newcastle United tarafından yapıldığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

GALATASARAY SAĞ BEK TRANSFERİ YAPACAK

Galatasaray yönetiminin Singo'nun takımdan ayrılması halinde sağ bek bölgesine takviye yapmayı planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılı formayla 29 karşılaşmada görev alan Singo, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

İsmail Elal
İsmail Elal
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