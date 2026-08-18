AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu

Ak Parti Ordu Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız, oğlu Enes ile gelini Zübeydenur'un evlilik töreni öncesinde hazırlattığı düğün davetiyesiyle dikkatleri üzerine çekti. Erzenoğlu Düğün Salonu'nda gerçekleşen organizasyon için bastırılan davetiyedeki görsel tercih, görenleri şaşkına çevirdi.

GELİN YERİNE BABA-OĞUL FOTOĞRAFI YER ALDI

Aramızda görmeye alışık olduğumuz gelin ve damat fotoğrafları yerine davetiye basımında damat Enes Yediyıldız ile babası Kamil Yediyıldız'ın birlikte çekildiği fotoğraf tercih edildi. Gelinin görseline yer verilmezken, baba-oğul fotoğrafının kullanılması kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

"GÖNÜLDEN DAVET EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından davetiyeyi paylaşarak takipçilerine ve ilçe halkına seslenen Kamil Yediyıldız, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli hemşehrilerim, hayatımızın en anlamlı ve en güzel günlerinden birini yaşarken, bu mutluluğumuzu siz kıymetli hemşehrilerimiz ve gönül dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Evlatlarımız Enes ve Zübeydenur’un yuva kuracağı bu özel günümüzde, sizleri de aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk ve onur olacaktır. Yoğunluk içerisinde davetimizi bizzat ulaştıramadığımız, arayamadığımız veya sehven unuttuğumuz kıymetli dostlarımızın affına sığınıyor, bu paylaşımımızı gönülden yapılmış bir davet olarak kabul etmelerini özellikle rica ediyorum."

Kaynak: Haberler.com