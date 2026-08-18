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Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
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Türkiye otomotiv sektöründe Togg’un ardından yüzde 100 yerli sermayeli yeni bir binek otomobil markası için geri sayım başladı. HABAŞ’ın Gebze’deki eski Honda fabrikasında üreteceği ilk otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması beklenirken, sedan ve crossover modellerin tasarımını BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarla çalışan dünyaca ünlü Frank Stephenson üstleniyor.

  • HABAŞ'ın yüzde 100 yerli sermayeli binek otomobil projesinde ilk aracın bu yıl sonuna kadar tanıtılması bekleniyor.
  • Üretim üssü, 2021'de devralınan Gebze'deki eski Honda fabrikası olacak ve yıllık kapasite 75 bin adede çıkarılacak.
  • İlk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki model; benzinli, hibrit ve plug-in hibrit olmak üzere üç güç seçeneği sunulacak.

Türkiye otomotiv sektöründe Togg'un ardından yüzde 100 yerli sermayeli ikinci binek otomobil markası yola çıkmaya hazırlanıyor. Sanayi devi HABAŞ'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli otomobil projesinde sona yaklaşılırken, şirketin ilk aracını bu yılın sonuna kadar kamuoyuna tanıtması bekleniyor.

ÜRETİM ÜSSÜ ESKİ HONDA FABRİKASI OLACAK

HABAŞ'ın binek otomobil projesinin üretim merkezi, 2021 yılında devralınan Gebze'deki eski Honda fabrikası olacak. Şirket, Honda'nın İngiltere'de kapanan fabrikasından da bazı üretim ekipmanlarını Türkiye'ye getirerek üretim altyapısını güçlendirdi. Ticari ve binek araç üretimi için toplamda 1 milyar euroluk bir yatırım planlayan HABAŞ, Gebze'deki tesiste yıllık otomobil üretim kapasitesini 75 bin adede çıkarmayı hedefliyor.

TASARIM KOLTUĞUNDA EFSANE İSİM: FRANK STEPHENSON

Projenin en çok dikkat çeken detaylarından biri, otomobilin tasarımını BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünya devleriyle çalışmış olan efsanevi tasarımcı Frank Stephenson'ın üstlenmesi. Yeni markanın tasarım dilinin oluşturulmasından mühendislik desteğine ve kil modellemeye kadar tüm süreçler Stephenson'ın ekibi tarafından yürütülüyor. Çocukluk yıllarının bir bölümünü İstanbul'da geçiren ve Türkçe bilen ünlü tasarımcı, böylece Türkiye ile olan özel bağını da bu projeye taşımış oluyor.

İLK ETAPTA İKİ MODEL, ÜÇ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

HABAŞ'ın otomobil pazarına ilk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki farklı modelle giriş yapması bekleniyor. İlk modellerde tamamen elektrikli motor yerine; benzinli, hibrit ve plug-in hibrit (fişli hibrit) olmak üzere üç farklı güç seçeneği sunulacak. Şirketin ilerleyen yıllarda tamamen elektrikli araçlar üretip üretmeyeceği ise zamanla netlik kazanacak.

Kaynak: Haberler.com
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