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Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
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Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray’dan Ali Turap Bülbül’ü kadrosuna kattı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül’ü renklerine bağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali Turap Bülbül’e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 5 kez profesyonel olarak maça çıkan genç oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı. Ali Turap Bülbül’ün piyasa değeri 600 bin Euro olarak gösteriliyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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