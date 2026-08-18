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Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Okan Buruk 'Güle güle' dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden Haber Videosunu İzle
Okan Buruk 'Güle güle' dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden
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Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması kapsamında iki ayrılık daha gündemde. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği Victor Nelsson ve Elias Jelert'in Avrupa'ya kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeye devam eden Galatasaray'da gidecek futbolcular konusunda da çalışmalar sürüyor.

2 AYRILIK BİRDEN 

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, yeni sezon planlamasında yer almayan Victor Nelsson ve Elias Jelert ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.  Galatasaray yönetiminin iki Danimarkalı futbolcuyu da Avrupa'daki kulüplere kiralık olarak göndermeyi planladığı belirtildi.

NELSSON GEÇEN YIL VERONA'YA KİRALANMIŞTI

Victor Nelsson geçen yıl İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralanmıştı. Danimarkalı savunmacının yeni sezonda da Galatasaray kadrosunda düşünülmediği ve yeniden Avrupa'ya kiralanmasının planlandığı ifade edildi.

JELERT DE YOLCU

Ayrılık hazırlığı yapılan bir diğer isim ise Elias Jelert. Geçen sezonu Southampton'da geçiren Danimarkalı futbolcunun da Avrupa'ya kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın iki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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