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Komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda: Umre ziyaretinden fotoğraflarını paylaştı

Komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda: Umre ziyaretinden fotoğraflarını paylaştı
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Ünlü komedyen Doğu Demirkol, kutsal topraklara gitti. Demirkol, Mekke ve Medine’den çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, ziyaretine ilişkin kareler kısa sürede dikkat çekti.

Komedi dünyasındaki kendine özgü üslubu ve gündelik hayattan beslenen mizahıyla tanınan Doğu Demirkol, bu kez sahne performanslarıyla değil, yaptığı Umre ziyaretiyle gündeme geldi. Kutsal topraklara giden Demirkol, Mekke ve Medine’den çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

KUTSAL TOPRAKLARDAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI 

Kariyerini komedyenlik ve oyunculuk alanında sürdüren Demirkol, bu kez Umre ziyaretiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Mekke ve Medine'den fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Demirkol'un kareleri kısa sürede dikkat çekti.

"ÇILGINCASINA TAVAF TİME"

Ünlü komedyen  paylaşımına "Çılgıncasına tavaf time " notu düşerken Kabe'den paylaştığı kare de büyük beğeni aldı.  

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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