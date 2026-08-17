Batman Petrolspor 2 golle ilk 3 puanını kaptı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrolspor, kendi saha ve seyircisi önünde Boluspor’u konuk etti. Tempolu geçen mücadelede üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak ligdeki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Batman Petrolspor’a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Pedrinho ve 90+4. dakikada sahneye çıkan Biron kaydetti.

İLK 3 PUANINI ALDI

Bu sonuçla birlikte 24 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Konuk ekip Boluspor henüz puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Sarıyer'e konuk olacak. Boluspor ise kendi sahasında Mardinspor'u ağırlayacak.