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Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi

Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi
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Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor.

  • Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak.
  • Erteleme talebi kapsamında Fenerbahçe-Konyaspor, Alanyaspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçları bulunuyor.
  • Fenerbahçe 18 Ağustos'ta Lyon ile, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 20 Ağustos'ta Avrupa kupaları play-off maçlarına çıkacak.

Avrupa kupalarında kritik play-off turu müsabakalarına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesi için harekete geçiyor. 

3 KULÜPTEN ERTELEME TALEBİ

Üç kulübün de lig ve Avrupa fikstürü arasındaki sıkışıklık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) erteleme taleplerini iletmeye hazırlanıyor. Yoğun maç temposu nedeniyle Avrupa'daki başarıyı ön planda tutan kulüpler, Süper Lig’in 2. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe - Konyaspor, Corendon Alanyaspor - Beşiktaş ve Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçlarının ertelenmesini isteyecek. Başvuruların salı gününe dek resmi olarak TFF’ye ulaştırılması öngörülüyor.

AVRUPA'DA PLAY-OFF HEYECANI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 18 Ağustos'ta Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 20 Ağustos'ta Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile mücadele edecek. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 20 Ağustos'ta Macaristan ekibi Ferencvaros karşısına çıkacak.

GÖZLER TFF'DE

Kulüplerin resmi başvurularının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrilecek. TFF’nin talepleri onaylaması halinde ertelenen maçların takvimdeki yeni tarihleri federasyon tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Ertelensin kardeşim. Durmadan Galatasaray mı seyredecek bu millet. Öbür takımların da mutlu olmaya hakkı var.

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Galatasarayın gecen sene şampiyonlar ligi maçları ertelendimiki sizin maçlar ertelenecek

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