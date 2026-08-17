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Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu

Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, avukatı Bişar Alınak'ın Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespit edilerek, yargı mercileri önüne çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

  • Pervin Buldan, avukatı Bişar Alınak aracılığıyla Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin araştırılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu'na başvurdu.
  • Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay, 2 Haziran 1994'te İstanbul Yeşilyurt'taki Çınar Oteli'nden polis kimlikli sekiz kişi tarafından gözaltına alındı; cansız bedenleri 4 Haziran 1994'te Bolu Yığılca'da Melen Çayı kenarında bulundu.
  • Cinayetlerin failleri aradan geçen yıllara rağmen yargı önüne çıkarılmadı ve Buldan, hukuki sürecin takip edileceğini belirtti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, avukatı Bişar Alınak'ın Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespit edilerek, yargı mercileri önüne çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün avukatımız Bişar Alınak, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin tüm yönleriyle araştırılması, olayın arka planındaki siyasi ve örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması ile sorumluların tespit edilerek yargı mercileri önüne çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu'na başvuruda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEKTİR"

Dosyanın yalnızca geçmişe ait bir vaka olmadığını belirten Buldan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak bu tür olayların etkin soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması zorunludur. Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerine ilişkin soruşturmanın etkin yürütülmesi, sorumluların tespiti ve yargı önüne çıkarılması yönündeki hukuki süreç takip edilecektir."

CİNAYETLERİN GEÇMİŞİ

Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay, 2 Haziran 1994’te İstanbul Yeşilyurt’taki Çınar Oteli’nden polis kimlikli, polis yelekli ve telsizli sekiz kişi tarafından gözaltına alındı. Üç kişinin cansız bedenleri, 4 Haziran 1994’te Bolu’nun Yığılca ilçesinde Melen Çayı kenarında bulundu.

Buldan, Yıldırım ve Karay’ın bedenlerinde işkence izlerine rastlandığı belirtilirken, aradan geçen yıllara rağmen cinayetlerin failleri yargı önüne çıkarılmadı. 1990’lı yıllarda çok sayıda faili meçhul cinayet işlenmişti.

Buldan’ın başlattığını duyurduğu hukuki süreçte, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin arka planının yeniden araştırılması, siyasi ve örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması talep ediliyor.

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici:

bir zamanlar vatanseverler varmış....

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