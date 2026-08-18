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Kamyonun bariyerlere ok gibi saplandığı kazada sağ çıkan olmadı

Kamyonun bariyerlere ok gibi saplandığı kazada sağ çıkan olmadı
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Çanakkale'de bariyerlere çarpan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti. Umurbey kavşağı yakınlarında gece saatlerinde gerçekleşen kazada, hayatını kaybedenlerden biri Türk, diğeri Afganistan uyruklu. Soruşturma sürüyor.

Çanakkale'de kontrolden çıkan bir kamyonun otoyol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan olmadı.

SÜRATLE BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale yönünden Lapseki istikametine seyreden 35 BYJ 334 plakalı kamyon, Umurbey kavşağını geçtikten sonra 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımında henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere süratle çarptı.

BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

Bariyerlere adeta ok gibi saplanan kamyonun kabin kısmı çarpmanın şiddetiyle tamamen parçalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan Arif Silleli ile Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar Muhammed'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından cenazeler Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu, devrilen kamyonun çekiciyle kaldırılması ve yol temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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