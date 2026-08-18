İsrail'den İdlib'deki Ebu Zuhur Havaalanı'na Saldırı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı hedef aldığı saldırının yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan ve adı açıklanmayan Suriyeli bir yetkili, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini doğruladı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetti.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Esed rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.

Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.

Kaynak: AA