Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen ses viral oldu

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Genç Fenerbahçeliler (GFB), tribünlerde yapılacak görsel şov için hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmalar devam ederken stadyum hoparlörlerinden Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisinin yükselmesi dikkat çekti.

GÖRSEL ŞOV İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u ağırlamaya hazırlanırken tribünlerde de maç öncesi hazırlıklar devam ediyor. Genç Fenerbahçeliler, kritik mücadelede gerçekleştirilecek görsel şov için stadyumda çalışmalarını sürdürdü.

HOPARLÖRLERDEN İLAHİ YÜKSELDİ

Hazırlıklar sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. GFB üyeleri tribünlerde çalışmalarına devam ederken stadyum hoparlörlerinden Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi çalmaya başladı. Lyon maçı öncesindeki görsel şov hazırlıkları sırasında stadyumda ilahinin yankılanması dikkat çekici görüntüler oluşturdu.