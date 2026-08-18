Haberler

EGM'den Boğulma Tehlikesine Karşı Önemli Uyarılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, boğulma vakalarında akıntı, dip dalgası ve paniğin risk oluşturduğunu belirterek vatandaşlara güvenli plajları seçme, fırtınalı havada denize girmeme, rip akıntısında panik yapmama ve çocukları gözetimsiz bırakmama gibi uyarılarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), boğulma vakalarında risk oluşturan akıntı ve dip dalgası gibi etkenlere karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, akıntı, dip dalgası ve panik gibi etkenlerin, boğulma vakalarında ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Ekiplerin, vatandaşların can güvenliği için her zaman teyakkuzda olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenliğiniz için, cankurtaran ve uyarı işaretleri bulunan plajları tercih edin. Fırtınalı ve rüzgarlı havalarda denize girmeyin. Çeken akıntıya (rip akıntısı) kapıldığınızda panik yapmayın. Akıntıya karşı kıyıya doğru yüzmek yerine, kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmaya çalışın. Çocuklarınızı denizde ve sahilde kesinlikle gözetimsiz bırakmayın. Unutmayın, tedbir hayat kurtarır."

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk 'Güle güle' dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden
Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı

Bu adam kim ve neden bu kadar korumayla geziyor?
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu

3 futbolcu Sergen'i bin pişman etti!
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine böyle saldırdı: Çocuklarına aldırış etmedi
Ünlü futbolcunun eski sevgilisi tatilde! Yanındaki iki kız dudak dudağa

Neler oluyor orada?
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var