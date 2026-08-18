EGM'den Boğulma Tehlikesine Karşı Önemli Uyarılar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), boğulma vakalarında risk oluşturan akıntı ve dip dalgası gibi etkenlere karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, akıntı, dip dalgası ve panik gibi etkenlerin, boğulma vakalarında ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Ekiplerin, vatandaşların can güvenliği için her zaman teyakkuzda olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenliğiniz için, cankurtaran ve uyarı işaretleri bulunan plajları tercih edin. Fırtınalı ve rüzgarlı havalarda denize girmeyin. Çeken akıntıya (rip akıntısı) kapıldığınızda panik yapmayın. Akıntıya karşı kıyıya doğru yüzmek yerine, kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmaya çalışın. Çocuklarınızı denizde ve sahilde kesinlikle gözetimsiz bırakmayın. Unutmayın, tedbir hayat kurtarır."

Kaynak: AA