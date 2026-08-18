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Erzurumspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Erzurumspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig 2. haftasında 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Galatasaray'ı konuk edecek Erzurumspor FK, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekipte eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Galatasaray'ı konuk edecek Erzurumspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında dün saat 17.00'de Erzurumspor tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Erzurumspor FK, bugün Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.00'de kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Dadaşlar, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına 20 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek.

Mavi-beyazlı ekipte mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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