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Afyonkarahisar'da bir garip yol: Kullanan araçlar mora boyandı

Afyonkarahisar'da bir garip yol: Kullanan araçlar mora boyandı
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Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay karayolunda yola dökülen kimyasal madde, yağmurun da etkisiyle ilginç görüntülere sahne oldu. Mor renge boyanan yolu kullanan araçların renkleri mor renge bürünürken, durumu fark eden sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

  • Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayoluna dökülen kimyasal madde, yağış sonrası asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı ve araç lastiklerinden sıçrayarak kaportaları mor ve beyaza boyadı.
  • Kimyasal madde nedeniyle araçları boyanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara sığındı; köpüklü ve basınçlı suyla temizlenen araçlar eski hallerine döndü.
  • Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri yola dökülen maddeyi köpük ve suyla yıkarken, karayolları ekipleri maddenin mahiyetinin tespiti için inceleme başlattı.

Afyonkarahisar’ın Dinar- Çay karayolunda nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. 

YOLU KULLANAN ARAÇLAR MORA BOYANDI

Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü. Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. 

RAHAT BİR NEFES ALDILAR

Muhtemel bir boya veya kaporta hasarından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara sığındı. Yıkama istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, köpüklü ve basınçlı suyla temizlenen araçların eski hallerine dönmesi sürücülere rahat bir nefes aldırdı.

İTFAİYE EKİPLERİ YOLU KÖPÜK VE SUYLA YIKADI 

Yola dökülen diğer ham madde Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı. Olayın ardından bölgede karayolları ekiplerinin inceleme başlattığı ve yola dökülen maddenin mahiyetinin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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