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Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada

Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u transfer etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un görüntülü konuşma yaparak oyuncuyu ikna ettiği belirtildi. Batrakov'un kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirilerek Erzurum FK maçı kadrosunda yer alması hedefleniyor.

  • Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un transferini tamamladı.
  • Teknik direktör Okan Buruk, Batrakov ile yaptığı görüntülü görüşmede oyuncuyu ikna ederek transferde belirleyici oldu.
  • Batrakov'un, Süper Lig'deki Erzurum FK deplasmanında maç kadrosunda yer alması planlanıyor.

Dries Mertens’in ayrılığı sonrasında 10 numara pozisyonundaki boşluğu doldurmak için aylardır yoğun bir mesai harcayan Galatasaray, aradığı yıldızı Rusya’da buldu. 

ALEKSEY BATRAKOV TRANSFERİ BİTTİ

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov transferini bitirdi.

OKAN BURUK İKNA ETTİ

Yaklaşık bir aydır süren pazarlıklarda belirleyici unsur teknik direktör Okan Buruk oldu. Daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinde olduğu gibi oyuncuyla doğrudan temas kuran tecrübeli çalıştırıcı, Batrakov ile bir görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Buruk, genç yıldıza takımdaki rolünü ve geleceğe dair planlarını anlatarak oyuncuyu ikna etti. İspanya, İtalya ve Fransa'dan gelen cazip tekliflere rağmen Okan Buruk’un yaklaşımından etkilenen Batrakov, tercihini Galatasaray’dan yana kullandı ve kulübü Lokomotiv Moskova’ya sarı-kırmızılı ekibe gitmek istediğini bildirdi.

ERZURUM MAÇINDA SAHADA OLACAK

Cuma günü Lokomotiv Moskova formasıyla son maçına çıkan ve Orenburg karşısında fileleri havalandırarak taraftarına veda eden Rus 10 numara, karşılaşmanın hemen ardından Galatasaray-Çorum FK mücadelesini takip etmeye başladı. Hafta içinde Türkiye’ye gelerek takıma katılması beklenen 21 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig’deki Erzurum FK deplasmanında maç kadrosunda yer alması planlanıyor.

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