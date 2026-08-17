AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında korumasıyla birlikte hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Usta'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

CENAZE TÖRENİNE GİDİYORDU

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Kocaeli'ye cenaze törenine gitmek üzere yola çıkan Leyla Şahin Usta'nın bulunduğu otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Usta ve araçta bulunan koruması hafif şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Usta ve koruması, daha sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Usta ile korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu, kazaya bağlı olarak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI HASTANEYE GİTTİ

Kazayı öğrenen AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de hastaneye giderek Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Jandarma ekipleri, iki otomobilin karıştığı kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı