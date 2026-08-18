Haberler

Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar Haber Videosunu İzle
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş'in kurduğu yapılanmaya yönelik soruşturmada ifade veren G.K., yurtdışı para trafiğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. G.K., Bükreş’teki yurtlarda kalan öğrencilerin Türkiye’ye gönderildiğini, valizlerine dolar, euro ve sterlin yerleştirilerek “Romanya’ya varana kadar açmayın” talimatı verildiğini öne sürdü. İfadede Romanya hattının kilit ismi olarak tutuklu Ahmet Uğur Pakcan gösterildi.

  • Süleymancılar soruşturmasında itirafçı G.K., örgütün Romanya ayağında para trafiğini Ahmet Uğur Pakcan'ın yönettiğini iddia etti.
  • İddiaya göre öğrenciler kurye olarak kullanıldı; İstanbul'da valizlerine gizlice döviz yerleştirilen öğrencilere 'valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın' talimatı verildi.
  • Romanya'daki finansal ağın temelinde Bükreş'teki Dristor Döner, Dristor Döviz Bürosu ve Pakcan'ın tek yetkilisi olduğu öğrenci yurtları yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün yurtdışı para trafiğine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 

Soruşturma kapsamında ifade veren G.K. isimli şahıs, yapılanmanın Romanya ayağına ilişkin önemli iddialarda bulundu. Bükreş'teki bir döner zincirine ortak olduğu dönemde örgütün ticari faaliyetleri ve para transferi hakkında bilgi edindiğini öne süren G.K., bu yasadışı trafiğin detaylarını savcılıkla paylaştı.

ROMANYA HATTININ KİLİT İSMİ: AHMET UĞUR PAKCAN

İtirafçı G.K.'nın anlattıklarına göre, Romanya'daki faaliyetlerin merkezinde örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu sağ kolu Ahmet Uğur Pakcan yer alıyor. Tüm Balkanlar operasyonlarının kilit ismi olarak gösterilen Pakcan'ın, ticari faaliyet kılıfı altında örgütün dev finans ağını yönettiği iddia ediliyor.

Romanya'daki finansal ve ticari ağın temel taşları olarak Bükreş'te çok sayıda şubesi bulunan Dristor Döner ve para trafiğinin yönlendirildiği iddia edilen Dristor Döviz Bürosu öne çıkıyor. Ayrıca, Ahmet Uğur Pakcan'ın tek yetkilisi olduğu öğrenci yurtlarının da bu dev finansal ağın önemli bir merkezi olarak kullanıldığı belirtiliyor.

"VALİZLERİ ROMANYA'YA VARANA KADAR AÇMAYIN"

Sabah'ta yer alan ifadede yer alan en dikkat çekici detaylardan biri ise dövizlerin yurtdışına nasıl kaçırıldığına yönelik oldu. G.K.'nın iddialarına göre sistem, yurtdışında kalan öğrencilerin kurye olarak kullanılmasıyla işletildi. Bükreş'teki yurtta kalan öğrenciler, tatil bahanesiyle Türkiye'ye gönderildi ve İstanbul'da yapılanmanın avukatı olan M.A.'nın yanına yönlendirildi.

İddiaya göre, bu görüşmeler sırasında öğrencilerin valizlerine gizlice yüklü miktarda dolar, euro ve sterlin yerleştirildi. Bu işlem esnasında öğrencilere kesin bir dille "Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın" talimatı verildi. Kaçak yollarla Bükreş'e ulaştırılan dövizlerin, oradaki örgüt yöneticileri tarafından teslim alınarak sisteme dahil edildiği kayıtlara geçti.

Kaynak: Haberler.com
YKS sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak

Erdoğan imzaladı! İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni yatırım
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında
Galatasaray bombayı patlattı! 21'lik yıldız bugün İstanbul'a geliyor

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYakup ENGİN:

Artık haber okusunlar diye her gün onlarca iftiraya yalan haber yapılacak şaşırıyoruz mu hayır

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup ENGİN:

Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi başlıklı haberimizde yorum yapamıyoruz niçin yorumlar kapalı ??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Eleştirilir diye korkuyorlardır

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarışaban aydın:

daha neler çıkacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Abi Apo beyefendi ne zaman çıkacak onu söyleyin de Cumhur ittifakı olarak karşılama yapalım. Hizmette kusur etmeyelim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek

Sıkı durun! Süper Lig'i sallayacak isim haber yolladı geliyor

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji açıkladı: İşte 18 Ağustos 2026 hava durumu raporu

O illerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti

Sanki kıyamet alameti! Deprem sonrası gökyüzü bu hale geldi

Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı

Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Ve beklenen oldu!

Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı

Anlaşma neredeyse tamamdı! Yıldız ismin uçağı iptal oldu
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı

Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı