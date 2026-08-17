Zeytinburnu'nda Bina Çöktü: O Anlar Kamerada

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm için yıkılacak 4 katlı binanın kepçe darbesinin ardından çökmesi, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Telsiz Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılarak yenilenmesine karar verilen 4 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Alt kiriş ve kolonlarının kesilmesi esnasında kepçe darbesi sonucunda apartman birden çöktü.

Bu nedenle toz bulutu çevreyi kapladı.

Çökme anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, yıkım çalışması sırasında binanın çökmesi ve etraftaki insanların panikle kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA