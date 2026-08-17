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Beşiktaş'ta Avrupa kadrosu güncellendi

Beşiktaş'ta Avrupa kadrosu güncellendi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Kauno Zalgiris maçları öncesi yeni transfer Dusan Vlahovic'in ismini UEFA listesine ekledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacak Beşiktaş, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. 

VLAHOVIC KADROYA EKLENDİ

Siyah-beyazlıların güncel kadrosunda yeni transfer olan Sırp golcüsü Dusan Vlahovic de kendisine yer bulmayı başardı. 

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu şöyle:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar. Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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