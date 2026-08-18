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Resmi Gazete'de yayınlandı: ÖSYM Başkanı Ersoy görevde kaldı, 10 üniversiteye yeni rektör atandı

Resmi Gazete'de yayınlandı: ÖSYM Başkanı Ersoy görevde kaldı, 10 üniversiteye yeni rektör atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden atanırken 10 üniversitenin rektörlüğüne de yeni isimler getirildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy aynı göreve yeniden atandı.
  • Aynı kararla 10 üniversiteye yeni rektör atandı: Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Gebze Teknik, İhsan Doğramacı Bilkent, İstanbul-Cerrahpaşa, İzmir Katip Çelebi, Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ve Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Kararla ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy görevine devam ederken, 10 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler atandı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVİNE DEVAM EDECEK 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden aynı göreve getirildi. Böylece Ersoy, ÖSYM Başkanlığı görevini sürdürecek.

Atama kararları kapsamında ayrıca 10 üniversitenin rektörlüğünde değişikliğe gidildi.

10 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla rektörlük görevlerine getirilen isimler şöyle:

Düzce Üniversitesi: Prof. Dr. Nedim Sözbir

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi : Prof. Dr. Emine Gümüşsoy

Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hacı Ali Mantar

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Balcı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz

Sakarya Üniversitesi: Prof. Dr. Hamza Al

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy

Kararla birlikte söz konusu üniversitelerde yeni dönem rektörlük görevleri de başlamış oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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