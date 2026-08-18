Feci kazada hayatını kaybetmişti! Son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Hatay'da tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan ve 4 gün boyunca hastanede hayat mücadelesi veren 29 yaşındaki Ecem Boşça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken Ecem son yolculuğuna gelinliğine sarılı tabutuyla uğurlandı.
- Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın makaslaması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Ecem Boşça, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.
- Kazada, tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü Mert Aysüt ile yolcu Ahmet Baran Çapar olay yerinde hayatını kaybetti.
- Ecem Boşça'nın cenazesi, İskenderun'un Bekbele Mahallesi'ndeki Çamlıtarla Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın makaslaması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Ecem Boşça, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Boşça’nın yaşamını yitirmesiyle feci kazadaki ölü sayısı 3’e yükseldi.
TIRIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Kaza, 13 Ağustos günü Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tırın kontrolü kaybederek makaslaması üzerine, aynı yönde seyreden K.S. yönetimindeki 31 R 0242 plakalı Hatay CSR Seyahat’e ait yolcu otobüsü ve 24 yaşındaki Mert Aysüt idaresindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil tırın dorsesine çarptı.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Mert Aysüt ile aynı araçta bulunan Ahmet Baran Çapar kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan 29 yaşındaki Ecem Boşça yoğun bakıma kaldırıldı.
SON YOLCULUĞUNA GELİNLİKLE UĞURLANDI
Hastanede günlerdir yaşam mücadelesi veren Ecem Boşça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'ndeki Çamlıtarla Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından tabutuna konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.