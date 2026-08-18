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Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı

Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
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İstanbul Bağcılar’da cam ve pencereleri açık şekilde cinsel ilişkiye giren kişiler mahalleyi ayağa kaldırdı. Komşuların şikâyeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları uyardı.

İstanbul Bağcılar’da bir binanın pencere ve perdeleri açık şekilde cinsel ilişkiye giren şahıslar, mahalle sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti.

Bağcılar'da meydana gelen olayda, bir evde bulunan kişilerin pencere ve perdeleri tamamen açık bırakarak cinsel ilişkiye girmesi mahallede hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Durumu fark eden çevre sakinleri ve komşular, yaşanan skandala sert tepki gösterdi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık ve rahatsızlık yaşayan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri, mahallede huzursuzluğa yol açan şahısları uyardı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerdar Can:

Utanma kalmadığı gibi, Arlanma da kalmamış.

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