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Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’u protesto eden Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun hakkında, açıklamasındaki ifadeler nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Coşkun gözaltına alınırken, bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

  • Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu'nu hedef alan açıklaması nedeniyle gözaltına alındı.
  • Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Coşkun hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' (TCK m.217/A) suçundan resen soruşturma başlattı.
  • Coşkun'un 17 Ağustos 2026'da gözaltına alındığı ve bugün Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermesinin beklendiği bildirildi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu’nu hedef alarak halkı yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun gözaltına alındı.

AÇIKLAMADAKİ SÖYLEMLER DİKKAT ÇEKTİ

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 16 Ağustos 2026 tarihinde "Turancı Dernekler Birliği" organizasyonuyla, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu" protesto etmek amacıyla açık bir toplantı düzenlendi.

Gerçekleştirilen bu toplantı sırasında Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun tarafından yapılan basın açıklamasındaki söylemler yargıya taşındı.

TCK 217/A KAPSAMINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Basın açıklamasında yer alan ifadelerin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti. Başsavcılık tarafından Rabia Coşkun hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" (TCK m.217/A) suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, 17 Ağustos 2026 tarihinde şüpheli Coşkun'u yakalayarak gözaltına aldı.

BUGÜN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan İl Başkanı Rabia Coşkun'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelinin bugün Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilerek ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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