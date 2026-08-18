Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu’nu hedef alarak halkı yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun gözaltına alındı.

AÇIKLAMADAKİ SÖYLEMLER DİKKAT ÇEKTİ

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 16 Ağustos 2026 tarihinde "Turancı Dernekler Birliği" organizasyonuyla, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu" protesto etmek amacıyla açık bir toplantı düzenlendi.

Gerçekleştirilen bu toplantı sırasında Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun tarafından yapılan basın açıklamasındaki söylemler yargıya taşındı.

TCK 217/A KAPSAMINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Basın açıklamasında yer alan ifadelerin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti. Başsavcılık tarafından Rabia Coşkun hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" (TCK m.217/A) suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, 17 Ağustos 2026 tarihinde şüpheli Coşkun'u yakalayarak gözaltına aldı.

BUGÜN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan İl Başkanı Rabia Coşkun'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelinin bugün Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilerek ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com