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Ferrari'nin ilk elektrikli Luce'si 40 milyon dolara satıldı

Ferrari'nin ilk elektrikli Luce'si 40 milyon dolara satıldı
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Ferrari'nin ilk seri üretim elektrikli otomobili Luce'nin ilk modeli, açık artırmada 40 milyon dolara alıcı buldu. Gelir, eğitim girişimlerine bağışlanacak. Araç, özel tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çekerken, eski başkanın eleştirileri de tartışma yarattı.

Ferrari'nin ilk seri üretim elektrikli otomobili Luce, Monterey, Kaliforniya'daki RM Sotheby's açık artırmasında 40 milyon dolara satıldı. 'Şasi 0' olarak adlandırılan ilk üretim modeli, Ferrari tarafından 'eşsiz bir fırsat' olarak tanımlandı. Satıştan elde edilen gelirin, Ferrari Vakfı aracılığıyla gelecekteki eğitim girişimlerini desteklemek üzere bağışlanacağı açıklandı.

Araç, ABD standartlarına göre üretildi ve önce Maranello'daki Ferrari merkezine götürülüp ardından isimsiz alıcısına 2027'nin ilk çeyreğinde teslim edilecek. Araçta özel olarak geliştirilen Madreperla Yarı Parlak dış kaplama ve Ferrari'nin Tailor Made programı kapsamında Perla renginde Le Mans metalik deri iç mekan yer alıyor. 'Şasi 0' kimliğini belirten özel bir plaket de bulunuyor.

Luce, Sir Jony Ive ve Marc Newson iş birliğiyle LoveFrom kolektifi tarafından tasarlandı. Modelin 329 millik menzil, 2.5 saniyede 0-100 km/h hızlanma ve 1.050 cv maksimum güç sunması bekleniyor. 122 kWh batarya, dört elektrik motoru ve özel bir platform kullanacak. Standart Luce modellerinin fiyatının ise 550.000 Euro'dan (yaklaşık 470.000 £) başlaması bekleniyor. Ferrari, 'Şasi 0'ı Tailor Made programının 'en eksiksiz ve anlamlı ifadelerinden biri' olarak nitelendirirken, eski Ferrari Başkanı Luca di Montezemolo elektrikli araçlara geçişi eleştirerek Luce'nin 'bir efsanenin yok edilmesi riskini taşıdığını' söyledi. Bu satış, Ferrari'nin ilk elektrikli modeline koleksiyoncu pazarında olağanüstü bir çıkış sağlarken, geleneksel içten yanmalı motor kimliğinden uzaklaşma tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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