Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine dünyaca ünlü bir isim geldi. Geçmiş dönemde sarı-kırmızılıların birçok transferinde rol oynayan menajer George Gardi'nin yönetime Marcus Rashford'u önerdiği belirtildi. Gardi'nin sarı-kırmızılı yönetime "Rashford'u getiririm" mesajı gönderdiği ifade edildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

28 yaşındaki İngiliz yıldızın da Galatasaray seçeneğine kapıyı kapatmadığı belirtildi. Rashford'un şartların oluşması halinde sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Barcelona'dan Manchester United'a dönen Rashford'un İngiliz kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Manchester United yönetiminin ise yüksek maaşı nedeniyle yıldız futbolcuyla yollarını ayırmayı düşündüğü belirtildi.

BARCELONA'DA 28 GOLE KATKI

Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, sezonun ardından Manchester United'a geri döndü. İngiliz futbolcu Barcelona formasıyla çıktığı 49 karşılaşmada 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.