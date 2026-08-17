Haberler

Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı

Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini 24 saat sürdürme kararının ardından polis ikazda bulundu. Müzakerede sendika yöneticileri eylemden vazgeçmeyeceklerini belirtti; bunun üzerine Genel Başkan Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı. Aksu, işçilerin hesaplarına paralar yatana kadar eyleme devam edeceklerini söylemişti.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini 24 saat sürdürme kararının ardından polis, eylemin sonlandırılması için ikazda bulundu. Polis ile sendika yöneticileri arasında yapılan müzakerede Başaran Aksu, "Biz buradan ayrılmayacağız. Ta ki işçilerin hesaplarına paralar yatıncaya kadar burada olacağız" dedi. Müzakerenin ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sekiz gündür sürdürdükleri eylemi bundan sonra 24 saat devam ettireceklerini açıklamıştı.

Bu kararın ardından polis ile sendika yöneticileri arasında eylemin sonlandırılmasına ilişkin müzakere yapıldı.

Polis, eylemin 24 saat sürdürülmesine izin verilmeyeceğini belirterek, "24 saat burayı bir yaşam alanına çevirmeye müsaade edemeyiz. Burası Ankara'nın göbeği, Bakanlığın önü" ifadelerini kullandı.

AKSU: İŞÇİLERİN HESAPLARINA PARALAR YATINCAYA KADAR BURADA OLACAĞIZ

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise polisin ikazına karşı eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi.

Aksu, şöyle konuştu:

"Bizim sendika olarak net bir tavrımız var. Biz buradan ayrılmayacağız. Burada kalacağız. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Ta ki işçilerin hesaplarına paralar yatıncaya kadar burada olacağız."

Polis ile sendika yöneticileri arasındaki müzakerenin sonuçsuz kalmasının ardından gözaltı işlemi uygulandı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

4 yeni nesil örgüte darbe! Yüzlerce kişinin mal varlıklarına el kondu
Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı

Ülkenin en çok aranan suçlusu Bayraktar İHA ile yakalandı

Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Gözaltına alınan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında karar verildi
Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada

Telefonda ikna etti! Cimbom'un yeni yıldızı Erzurum'da sahada olacak
İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

Icardi'ye yeni talip! Yine turnayı gözünden vuracak

İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı

İHA saldırısına uğrayan dev gemi için alarma geçildi
Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz

Aziz Yıldırım fena patladı: Böyle olmaz