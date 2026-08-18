Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının öne çıkan isimlerinden Yaren Dağ, bir süre önce aldığı tesettür kararından vazgeçti. Fenomen ismin son hali sosyal medyada gündem olurken, takipçileri yaşanan değişimi şaşkınlıkla karşıladı.

Kısmetse Olur programındaki tavırları ve tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaren Dağ, geçtiğimiz dönemlerde radikal bir kararla tesettüre girdiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabındaki tüm açık fotoğraflarını silen Dağ, kapanma kararını “Buyrunuz yeni Yaren” notuyla takipçilerine ilan etmişti.

FOTOĞRAFLARINI GERİ YÜKLEDİ

Aradan geçen sürenin ardından Yaren Dağ, başını yeniden açarak eski tarzına geri döndü. Yeni görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına giren ünlü fenomen, kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM"

Takipçilerine seslenen Dağ, "Açıklama yapmayacağım, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Fenomen isim, tesettüre girdiği dönemde sildiği eski fotoğraflarını da sosyal medya hesabına yeniden yükledi.

İşte Yaren Dağ'ın sosyal medyadaki paylaşımlarından bazıları;

Kaynak: Haberler.com