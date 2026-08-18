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Bursa'da Makas Atma Faciası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti, Kaza Anı Kamerada

Bursa'da Makas Atma Faciası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti, Kaza Anı Kamerada
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Bursa'da saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Otosansit mevkisinde makas atarak ilerleyen Hasan Akın'ın (17) kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada Akın hayatını kaybederken, yanındaki Ömer K.'nin hayati tehlikesi sürüyor. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

BURSA'da makas attığı otomobiliyle refüje çarpan Hasan Akın'ın (17) hayatını kaybettiği kazanın, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkisinde meydana geldi. Hasan Akın'ın makas atarak ilerlerken kontrolünü yitirdiği 16 BME 612 plakalı otomobil, refüje çarparak, savruldu. Kazada, sürücü Akın ile yanındaki Ömer K. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Akın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ömer K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri inceleme başlatırken, kazanın başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Akın'ın makas atarak ilerlediği otomobilinin kontrolden çıkarak refüje çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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