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İstanbul'da Coğrafya Olimpiyatı: 94 Madalya Sahiplerini Buldu

İstanbul'da Coğrafya Olimpiyatı: 94 Madalya Sahiplerini Buldu
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Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda 50 ülkeden 184 genç yarıştı. Türk milli takımı 4 gümüş madalya kazandı; altın madalyalarda Kazakistan, Litvanya, Singapur ve ABD zirveyi paylaştı. Toplam 94 madalya dağıtıldı.

Türk Coğrafya Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 22.? ? Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda 16 altın, 31 gümüş ve 47 bronz olmak üzere toplam 94 madalya sahiplerini buldu.

Dünyanın 50 ülkesinden 184 genç coğrafyacının katıldığı 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı (İGEO) İstanbul 2026, 11-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genç coğrafyacıların bir hafta boyunca yazılı sınav, multimedya testi ve saha çalışmasından oluşan zorlu programlarda mücadele ettiği olimpiyat, madalya töreniyle tamamlandı.

Olimpiyatta ev sahibi Türkiye adına yarışan 4 kişilik milli takım, gösterdiği istikrarlı performansla organizasyonda dikkati çekti.

Öğrenciler İhsan Kubilay Akyel, Ege Çetin, Mehmet Efe Benderlioğlu ve Emir Kerem Kılıç gümüş madalya kazanırken, bu sonuç Türkiye'nin genç coğrafyacılarıyla elde ettiği takım başarısını uluslararası platformda görünür hale getirdi.

Olimpiyatın en prestijli derecesi olan altın madalyalarda Kazakistan, Litvanya, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri ikişer altın madalya kazanarak zirveyi paylaştı.

Madalyaların dağılımında ayrıca Endonezya iki altın madalya elde ederken, Almanya, Belarus, Moğolistan, Sırbistan, Letonya ve Yeni Zelanda birer altın madalya kazandı.

İran, yarışmacısı Helia Khodabandelou ile İGEO tarihindeki ilk bronz madalyasını İstanbul'da kazandı. İran takımı ayrıca gençlerin bilimsel sunum ve görsel tasarım yeteneklerini sergilediği Poster Yarışması'nda birincilik ödülünün sahibi oldu.

İGEO 2026'da madalyalar geniş bir uluslararası dağılım gösterirken, 38 ülke ve bölge en az bir madalya kazandı, 16 altın, 31 gümüş ve 47 bronz olmak üzere toplam 94 madalya sahiplerini buldu.

Kaynak: AA
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