Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle

Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra Lucas Torreira'nın geleceği de önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Hakkında son dönemde sık sık transfer ve ayrılık haberleri çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yönetim yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılılar, kafasının karışık olduğu belirtilen Torreira'nın düşüncelerini dinleyerek geleceğiyle ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak istiyor.

SÖZLEŞMESİNE ZAM PLANI

Galatasaray yönetiminin kritik görüşmede Torreira'nın sözleşmesine zam yapmayı da planladığı belirtildi. Teknik heyet ve yönetimin, oyuncunun geleceği hakkında sürekli ortaya atılan ayrılık iddialarının performansını olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü ve konuyu kısa sürede çözüme kavuşturmak istediği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Galatasaray'daki beşinci sezonuna başlayan Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray formasıyla çıktığı 176 karşılaşmada 11 gol atarken 17 asist yaptı.