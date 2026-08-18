Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle
Galatasaray, hakkında transfer ve ayrılık iddiaları bulunan Lucas Torreira'nın geleceğini netleştirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı yıldızla yüz yüze görüşecek. Görüşmede Torreira'nın sözleşmesine zam yapılması da planlanıyor.
- Galatasaray yönetimi, Lucas Torreira ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek ve sözleşmesine zam yapmayı planlıyor.
- Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
- Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla çıktığı 176 maçta 11 gol ve 17 asist kaydetti.
Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra Lucas Torreira'nın geleceği de önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Hakkında son dönemde sık sık transfer ve ayrılık haberleri çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yönetim yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılılar, kafasının karışık olduğu belirtilen Torreira'nın düşüncelerini dinleyerek geleceğiyle ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak istiyor.
SÖZLEŞMESİNE ZAM PLANI
Galatasaray yönetiminin kritik görüşmede Torreira'nın sözleşmesine zam yapmayı da planladığı belirtildi. Teknik heyet ve yönetimin, oyuncunun geleceği hakkında sürekli ortaya atılan ayrılık iddialarının performansını olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü ve konuyu kısa sürede çözüme kavuşturmak istediği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Galatasaray'daki beşinci sezonuna başlayan Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray formasıyla çıktığı 176 karşılaşmada 11 gol atarken 17 asist yaptı.