Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Batman'da yer alan bir TOKİ sitesinin yönetimi, site yerleşkesi içerisindeki ortak kullanım alanlarını kapsayan tartışmalı bir karara imza attı. Yönetim, site sınırları içerisinde erkeklerin şort giymesini yasaklayan yeni bir kuralı yürürlüğe koyduğunu duyurdu.

KARAR WHATSAPP'TAN DUYURULDU

Alınan bu yeni karar, site yönetimi tarafından sakinlerin iletişim amacıyla kullandığı WhatsApp grubu üzerinden tebliğ edildi. Cep telefonlarına gelen yasak mesajını gören site sakinleri arasında söz konusu karar kısa sürede gündem oldu ve çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

GEREKÇE OLARAK ŞİKAYETLER GÖSTERİLDİ

Yönetimin mesajlaşma grubunda paylaştığı duyurunun detaylarında, bu kararın arkasındaki nedene de yer verildi. Yasağın, bölge sakinlerinden gelen yoğun şikayetler değerlendirilerek alındığı bildirildi.

Yönetim tarafından aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Site sakinlerinden gelen yoğun şikayetler üzerine alınan karar gereği sitenin ortak alanlarında erkeklerin şortla dolaşmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir"

Kaynak: Haberler.com