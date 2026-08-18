Bolu'da Yalnız Yaşayan Kadın Balkonunda Ölü Bulundu
Bolu'da 69 yaşındaki Hayriye C., yakınlarının haber alamaması üzerine evinin balkonunda ölü bulundu. İtfaiye ekipleri balkondan girerek kadının hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi morga kaldırıldı.
Bolu'da kendisinden haber alınamayan 69 yaşındaki kadın evinin balkonunda ölü bulundu.
Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hayriye C'ye (69) ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kapının açılmaması üzerine merdivenli itfaiye aracı yardımıyla balkondan içeri girmek isteyen ekipler, Hayriye C'yi balkonda hareketsiz halde buldu.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayriye C'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.