Haberler

Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta Haber Videosunu İzle
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM’de 467 oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan yeni kurul resmen faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurulun 24 Ağustos’ta yapması planlanan ilk toplantısında, silah bırakma ve fesih süreçlerinin ortaya çıkaracağı ihtiyaçlar ile kurulacak alt komisyonlar masaya yatırılacak.

  • 7595 Sayılı 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' kapsamında öngörülen kurul resmen kuruldu ve ilk toplantısı 24 Ağustos'ta yapılacak.
  • Kurulun ilk toplantısının ana gündemini çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ile silah bırakma ve fesih süreçleri için oluşturulacak alt komisyonların detayları oluşturacak.
  • Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında görev yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanan 7595 Sayılı “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” kapsamında öngörülen yeni kurul resmen faaliyete geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında görev yapacak olan kurul, yasanın yayımlanmasıyla birlikte resmi olarak kurulmuş oldu. Sürecin hızla ilerlemesiyle, kurul üyesi olan bakanlar ve ilgili kurumlar da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalara vakit kaybetmeden başladı.

İLK TOPLANTININ GÜNDEMİ: SİLAH BIRAKMA VE ALT KOMİSYONLAR

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kritik bir rol üstlenecek olan kurulun, ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bu tarihi toplantının ana gündem maddelerini, kurulun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi oluşturacak. Toplantıda ayrıca, silah bırakma ve fesih süreçlerinin ortaya çıkaracağı ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonların detayları masaya yatırılacak. Kurul üyelerinin gündeme taşıyacağı konular ve kurumlar arasında sıkı bir koordinasyon gerektiren hususlar da bu ilk buluşmada değerlendirilecek.

HEDEF MİLLİ BİRLİK VE HUZUR

Sürece ilişkin yapılan değerlendirmede, oluşturulan bu yeni mekanizmanın temel hedefinin milli birlik, kardeşlik ve huzurun kalıcı olarak tesisi olduğu vurgulandı. Kurulun, 7595 Sayılı Kanun ile kendisine tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek adına kurumlar arası etkin bir koordinasyonla yoğun bir mesai yürüteceği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Geleceğin mesleklerinde boş kontenjan kalmadı

Sonuçlar açıklandı! Geleceğin mesleklerinde boş kontenjan kalmadı
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

bu kurulda olmayan fakat kesinlikle bulunması gereken sivil toplum gözlemcileri bu olmazsa kurul bir karar aldığında soru kim görmüş kim duymuş kim yapmış olacaktır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları59xcq6zjwh:

v.h.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda: Umre ziyaretinden fotoğraflarını paylaştı

Ünlü komedyenin fotoğrafı da düştüğü not da çok konuşuldu
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Yaşam savaşını kaybetti! Ecem'i sevenler böyle uğurladı
Malatya’da deprem konutları şantiyesinde yangın: 180 konteyner kullanılamaz hale geldi

Deprem konutları şantiyesinde yangın! Facianın eşiğinden dönüldü
Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde

Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde
Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı

Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi
Galatasaray bombayı patlattı! 21'lik yıldız bugün İstanbul'a geliyor

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Ve beklenen oldu!

Okan Buruk 'Güle güle' dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden