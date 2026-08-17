Haberler

Trump İran anlaşmasını uzatmayı reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'la 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmayacağını belirterek, Tahran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını vurguladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı sayma fikrini desteklediğini ve Umman'la sorun yaşamadığını söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'la bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Abd Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la bugün süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

İran'la nihai bir anlaşmaya varıp varamayacakları yönündeki soru üzerine ABD Başkanı, "Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar." dedi.

Trump, İran'ın nükleer programı konusunda ABD'nin gerekli gördüğü maddelerin kabul edilmesi konusunda henüz istediği noktada olmadıklarını belirterek, "her ne olursa olsun Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı" mesajını vurguladı.

ABD Başkanı'ndan Umman'a mesaj

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda "karşılarına çıkması halinde" Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamasına atıf yaparak, bu ülkenin kendileri için sorun olmadığını belirtti.

Umman'a karşı sabrının tükenip tükenmediği sorusuna Trump, "Hayır ama pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum ancak diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması tartışması

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması fikrini çok sevdiğini ve bunu desteklediğini ifade ederek, "Bence bu harika bir fikir." dedi.

Trump, boğazda tamamen ABD'nin kontrolünün olduğunu ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasının çok iyi şekilde işlediğini savundu.

Kaynak: AA
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Bir kupa, iki şampiyon: 53 yıl önce ikiye bölünen kupanın yarısı Göztepe, yarısı Galatasaray'da

Bu kupanın yarısı onların, diğer yarısı ise Galatasaray'ın müzesinde
CHP'den Menderes açıklaması: YENİ Parti adayına destek talimatı verdik

Menderes'te sandık kapandı, CHP-YENİ Parti kavgası başladı!
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor

Böyle olacağını günler öncesinde kim tahmin ederdi?
Ederson sonunda muradına eriyor

Sonunda muradına erdi
Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı

Ülkenin en çok aranan suçlusu Bayraktar İHA ile yakalandı

Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a gitti!