Haberler

Kainat Güzeli Yarışması'nda Jamaikalı güzel sahneden düştü

Kainat Güzeli Yarışması'nda Jamaikalı güzel sahneden düştü Haber Videosunu İzle
Kainat Güzeli Yarışması'nda Jamaikalı güzel sahneden düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nın ön eleme gecesinde, Jamaika'yı temsil eden güzel Gabrielle Henry, podyumda yürürken dengesini kaybedip sahneden düştü. Sedyeyle hastaneye kaldırılan Henry'nin sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir kırık ya da çıkık bulunmadığı öğrenildi.

  • Jamaikalı yarışmacı Dr. Gabrielle Henry, Kainat Güzellik Yarışması'nın ön eleme gecesinde sahnenin sonunu fark edemeyerek düştü ve sedyeyle hastaneye götürüldü.
  • Miss Universe CEO'su Raul Rocha, Henry'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hiçbir kırık veya çıkık olmadığını açıkladı.
  • Kainat Güzellik Yarışması'nın finali 21 Kasım'da Türkiye saatiyle 04.00'te gerçekleştirilecek.

Tayland'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nın ön eleme gecesinde Jamaika güzeli Dr. Gabrielle Henry'nin yaşadığı kaza geceye damga vurdu. Karanlık ışıklandırma altında podyumdaki yürüyüşünü tamamlamak üzere olan Henry, sahnenin sonunu fark edemeyerek boşluğa adım attı ve yüzüstü düştü.

Kainat Güzeli Yarışması'nda Jamaikalı güzel sahneden düştü

SALONDAN SEDYEYLE ÇIKARILDI

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videolarda seyircilerin panikle ayağa kalkarak genç yarışmacıya yardım etmeye çalıştığı görüldü. Düştüğü yerden sedye ile çıkarılan Henry, ilk müdahalenin ardından Paolo Rangsit Hastanesi'ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Miss Universe CEO'su Raul Rocha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Henry'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek "Mucizevi şekilde hiçbir kırık ya da çıkık yok" ifadelerini kullandı.

JAMAIKALI GÜZEL GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

Aynı zamanda göz hastalıkları uzmanı olan Dr. Gabrielle Henry, Jamaika'da görme engellilere destek sağlayan Beni Gör Vakfı'nın kurucusu olarak tanınıyor.

Kainat Güzeli Yarışması'nda Jamaikalı güzel sahneden düştü

KAİNAT GÜZELİ YARIN GECE BELLİ OLACAK

Türkiye'yi Ceren Arslan'ın temsil ettiği yarışmanın finali, 21 Kasım'da Türkiye saatiyle 04.00'te gerçekleştirilecek.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler

İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?

Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri'ne mesaj mı gönderdi?
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Suudi Arabistan Teknik Direktörü, ezan okununca basın toplantısını kesti

Ezan okununca verdiği tepki olay oldu
Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma

Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma
Romanya'nın efsane ismi haddini aştı! Türkiye için kışkırtan sözler: Onları döveriz

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce haddini aştı: Onları döveriz
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
'Satarsam şerefsizim' diyen İzmirli çiftçinin isyanı pahalıya patladı

"Satarsam şerefsizim" diyen İzmirli çiftçinin isyanı pahalıya patladı
İstanbul'da bir garip görüntü: Kimse olan bitene bir anlam veremedi

Görüntü İstanbul'da kaydedildi
Fransa'yı karıştıran savaş çağrısı: Çocuklarınızı kaybetmeye hazır olun

Avrupa ülkesini karıştıran çağrı: Çocuklarınızı kaybetmeye hazır olun
Adana Demirspor'a puan silme cezası

FIFA'dan Türk kulübüne şok ceza
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
Barajdan çıkanlar tüyler ürpertti! Hemen dışarıya çıkarılıp yakıldı

Barajdan çıkanlar tüyler ürpertti! Hemen dışarıya çıkarılıp yakıldı
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Putin'i çıldırtacak görüntü: İşte bir Amerikalının dört Rus askerini esir aldığı anlar

Putin'i çıldırtacak görüntü
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum

MHP adına İmralı'ya gidecek isim belli oldu
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Eskişehir'i karıştıran parti! Yeri belli değil, 'Öpüşme kabini' detayı bomba

Türkiye'nin öğrenci şehrini karıştıran parti! "Kabin" detayı bomba
Sırbistan Cumhurbaşkanı, Bosna'da keskin nişancıydı iddiası

"Müslümanların öldürüldüğü 'insan avı'na cumhurbaşkanı da katıldı"
Dubai'de gösteri sırasında savaş uçağı böyle düştü

Savaş uçağı gösteri sırasında yere çakıldı! İşte o anlar
Meclis'te İmralı toplantısı! Öcalan'la görüşme oylaması bugün

"Öcalan" oylaması bugün! Bir partinin heyete vereceği isim bile belli
'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia

Evrim Akın krizi derinleşiyor! Sette susan kim varsa şimdi konuşuyor
Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacak

Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacak
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
İmralı ziyareti için karar günü! Kurtulmuş'tan toplantıya saatler kala yeni hamle

Kurtulmuş'tan toplantıya saatler kala yeni hamle
Milyonları ilgilendiriyor! GSS primi iki katına çıktı

Milyonları ilgilendiriyor! GSS primi iki katına çıktı
İrfan Can Kahveci hakkında son karar çıktı

Beşiktaş'a gidecek mi? Hakkında son karar çıktı
Galatasaray'da deprem! Osimhen'in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı

Osimhen'in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı
ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı ortaya çıktı

Zelenskiy kabul edecek mi? ABD'den Rusya yanlısı barış planı
Mansur Yavaş küplere bindi: Bağırma lan, ne bağırıyorsun!

Mansur Yavaş küplere bindi: Bağırma lan, ne bağırıyorsun!
Victoria Beckham'dan milyon dolarlık hamle! Ünlü marka satışa çıkıyor

Ünlü isimden milyon dolarlık hamle! Değeri dudak uçuklatıyor
Acun Ilıcalı duyurdu: Milli boksör Seren Ay Çetin Survivor 2026'da

Survivor'a güçlü bir isim daha! Milli sporcu kadroda
Önce başkanı ölümle tehdit etti sonra belediye binasına saldırdı

Önce başkanı ölümle tehdit etti sonra belediye binasına saldırdı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltında

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin kritik isme gözaltı
10 yaşında lise mezunu oldu: Okulu bitirmem 2 yılımı aldı

10 yaşında lise mezunu oldu: Okulu bitirmem 2 yılımı aldı
Adı uyuşturucu operasyonuna karışan Birce Akalay bu kez ehliyetini kaptırdı

Adı uyuşturucu operasyonuna karışan ünlü bu kez ehliyetini kaptırdı
Esenyurt'ta maskeli saldırgandan silahlı saldırı, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Kimse sebebini anlamadı, maskeli saldırgan kurşun yağdırdı
17 hakemin MASAK raporu ortaya çıktı! Bahisten dönen paralara bakın

17 hakemin MASAK raporu ortaya çıktı! Bahisten dönen paralara bakın
Emre Belözoğlu'ndan olay yaratacak bahis sözleri: Bizi yaktın diyorlar

Emre Belözoğlu'ndan olay yaratacak bahis sözleri
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Aralarında Rafa Silva da var! 4 isme "Güle güle" dedi
Siber tehlikeye karşı yasak: Avustralya 16 yaş altı hesapları engelliyor

Sosyal medyaya yasak: 10 Aralık'ta başlıyor!
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Trump'tan boykot, ABD G20 Zirvesi'nde yok

Beyaz Saray duyurdu: ABD orada olmayacak!
Altay Bayındır, Süper Lig devine geliyor

Süper Lig devine geliyor
Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Hastalar sokağa döküldü, Kütahya'da korku dolu anlar
Sevenleri şokta! 'Artık yoruldum' diyerek futbolu bıraktı

Sevenleri şokta! "Artık yoruldum" diyerek futbolu bıraktı
Final sonrası açığa çıkan jüri istifası Miss Universe'e şaibe düşürdü

Yarışmada gizlenen gerçek ortaya çıktı! Jüri skandalı şaşırttı
İBB iddianamesinde adı geçen Paris'teki 'İstanbul Evi' görüntülendi: Aylık kirası dudak uçuklattı

İşte İBB'nin Paris'te kiraladığı İstanbul Evi! Kirası dudak uçuklattı
Bir hevesle başladığı işte şimdi yurt dışına satış yapıyor

Bir hevesle başladı, şimdi yurt dışına satış yapıyor
Mustafa Denizli'den yıllar sonra gelen aşk itirafı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Denizli'den beklenmedik aşk itirafı
Tedesco onay verdi! Fenerbahçe'den olay yaratacak transfer

Tedesco onay verdi! Fenerbahçe'den olay yaratacak transfer
Balıklı Rum Hastanesi'nde 112 milyonluk sahte reçete skandalı! Profesör dahil 7 kişiye gözaltı kararı

İstanbul'un ünlü hastanesinde 112 milyon TL'lik vurgun
Sadettin Saran'ın hayali gerçek oluyor

Saran'ın hayali gerçek oluyor
Akaryakıta anahtar bıraktıracak zam pompaya yansıdı! Litre fiyatı 60 lirayı aştı

Anahtar bıraktıracak zam pompaya yansıdı! Psikolojik sınır aşıldı
Amasya'da gaz sızıntısı zannedilen ölümün altından cinayet çıktı

Gaz sızıntısı zannedilmişti gerçek 8 ay sonra ortaya çıktı
Favoriler arasındaydı ama ilk 30'a giremedi! Ceren Arslan'dan sitem dolu açıklama

Favoriydi ama sonuç şoke etti! Yarışma sonrası sitem dolu sözler
İspanya'da kaybolmuştu! Milli yıldızımızın 150 bin euroluk kayıp eşyaları bulundu

Milli yıldızımızın 150 bin euroluk kayıp eşyaları bulundu
CHP İstanbul İl Kongresi davasında mahkemeden yeni Gürsel Tekin kararı

CHP davasında mahkemeden yeni Gürsel Tekin kararı
Frida Kahlo'nun otoportresi tarihi fiyata alıcı buldu

Ünlü sanatçının tablosu tarihi fiyata satıldı! Rakam öyle böyle değil
Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a sürpriz hamle

Ayrılık sonrası sessizliği bozan beklenmedik hamle
Zehirlenme faciasında, ilaçlama yapan kişinin otele girdiği anlar kamerada

Bir ailenin yok olduğu faciada, kilit isim anbean kamerada
Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi

Tonlarca mandalina imha edildi! Nedeni bir hayli korkunç
Evrim Akın'a eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez'den gönderme

Evrim Akın'a bir eski rol arkadaşından daha olay gönderme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek çiftlere destek miktarı 250 bin liraya çıkacak

O yaş grubundaki gençler dikkat! Destek miktarı 250 bin TL'ye çıkıyor
Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü

Kardeşini düşünerek yaptırdığı asansör sonu oldu
Romanya'da kaos! Lucescu'ya yapılan suçlama öyle böyle değil

Milli Takımımızın rakibinde kaos! Suçlama öyle böyle değil
Diyarbakır'da düğün salonu önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

En mutlu gününde amcasını kaybetti! Sokaktaki dehşet anları kamerada
Gemide zehirlenme soruşturmasında ikinci kaptan tutuklandı

İstanbul'da bir tutuklama daha! Nedeni yine "zehirlenme"
Yılmaz Morgül'den bir ilginç protesto! Yapay zekaya karşı savaş başlattı

Yılmaz Morgül'den bir ilginç protesto! Resmen savaş başlattı
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak

Dünyaca ünlü telekomünikasyon devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu! İşte il il dağılım

500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu! İşte il il dağılım
10 milyon TL'lik cinsel gücü artırıcı macun ele geçirildi

10 milyon TL'lik cinsel gücü artırıcı macun ele geçirildi
Hasan Sözbilir'den Sındırgı uyarısı: Artçıların kesilmesi iyi bir şey değil

Sık sık sallanan ilimiz için uykuları kaçıracak deprem uyarısı
Netanyahu'dan Türkiye itirafı: F-35'leri alırlarsa güç dengesi bozulur

Netanyahu'dan Türkiye itirafı! F-35 ihtimalinden rahatsız oldu
Niğde'de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçük çocuk, tarlada korkunç şekilde can verdi
Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Kavgaya tüm aile karıştı, Arnavutköy'de ortalık savaş alanına döndü
ABD'nin Rusya ile barışa ilişkin planına ait taslak Ukrayna'ya teslim edildi

Savaşın sonunu getirecek 28 maddelik plan! Resmen teslim edildi
Birbiriyle husumetli 2 suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

Birbiriyle husumetli 2 suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi, iş kadını çıktı

Sır düğümü 18 yıl sonra çözüldü, katil iş kadını çıktı
Erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı

Yaşlı adam, mide bulandıran iddiayla gözaltına alındı
Muş'ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı

Herkes talihsiz kadın için seferber oldu! Panik anları kamerada
15 yaşındaki sürücü, polisi peşine taktı

Polis silahını tutarak geldi ama araçtaki sürücü herkesi şaşırttı
Diyarbakır'da 24 saatte katliam gibi iki kaza: 8 ölü, 14 yaralı

Bir kentimizde 24 saatte katliam gibi 2 kaza! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

simdi kendisince nazar diyecek ya bence cok cirkin nazara gelmedi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.