Kainat Güzeli Yarışması'nda Jamaikalı güzel sahneden düştü

Tayland'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nın ön eleme gecesinde Jamaika güzeli Dr. Gabrielle Henry'nin yaşadığı kaza geceye damga vurdu. Karanlık ışıklandırma altında podyumdaki yürüyüşünü tamamlamak üzere olan Henry, sahnenin sonunu fark edemeyerek boşluğa adım attı ve yüzüstü düştü.

SALONDAN SEDYEYLE ÇIKARILDI

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videolarda seyircilerin panikle ayağa kalkarak genç yarışmacıya yardım etmeye çalıştığı görüldü. Düştüğü yerden sedye ile çıkarılan Henry, ilk müdahalenin ardından Paolo Rangsit Hastanesi'ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Miss Universe CEO'su Raul Rocha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Henry'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek "Mucizevi şekilde hiçbir kırık ya da çıkık yok" ifadelerini kullandı.

JAMAIKALI GÜZEL GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

Aynı zamanda göz hastalıkları uzmanı olan Dr. Gabrielle Henry, Jamaika'da görme engellilere destek sağlayan Beni Gör Vakfı'nın kurucusu olarak tanınıyor.

KAİNAT GÜZELİ YARIN GECE BELLİ OLACAK

Türkiye'yi Ceren Arslan'ın temsil ettiği yarışmanın finali, 21 Kasım'da Türkiye saatiyle 04.00'te gerçekleştirilecek.