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Icardi'ye İspanya'dan yeni talip

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Icardi'ye İspanya'dan yeni talip
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, 33 yaşındaki Arjantinli golcüyle İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'nun ilgilendiği öne sürüldü. Icardi'nin sevgilisi China Suarez ile Madrid'de ev aramaya başladığı iddiası da transfer ihtimalini güçlendirdi.

  • İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Galatasaray'dan ayrılan 33 yaşındaki golcü Mauro Icardi ile ilgileniyor.
  • Icardi ve sevgilisi China Suarez'in Madrid'de ev aramaya başlaması, Rayo Vallecano'ya transfer ihtimalini güçlendirdi.
  • Rayo Vallecano, transfer için somut adım atmadan önce Icardi'nin sakatlık sonrası fiziksel durumunu ve medya ile ilişkilerini değerlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 33 yaşındaki golcü futbolcu için gündeme gelen son takım İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano oldu. Radio Mitre'de konuşan İspanyol gazeteci Roberto Antolin, Rayo Vallecano'nun Mauro Icardi ile ilgilendiğini duyurdu.

MADRİD'DE EV ARAMAYA BAŞLADILAR

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez ile birlikte Madrid'de ev aramaya başladığı belirtildi. İkilinin Madrid'de ev baktığı yönündeki gelişmenin, Arjantinli futbolcunun Rayo Vallecano'ya transfer olma ihtimalini güçlendirdiği kaydedildi.

TRANSFERDE SORU İŞARETLERİ VAR

İspanyol ekibinin Mauro Icardi transferini değerlendirdiği ancak Arjantinli golcü konusunda bazı soru işaretlerinin bulunduğu belirtildi. Rayo Vallecano'nun transfer için somut bir adım atmadan önce Icardi'nin sakatlık sonrasındaki fiziksel durumunu değerlendirmek istediği ifade edildi. İspanyol ekibinin ayrıca yıldız futbolcunun medya ile ilişkileri konusunda da bazı şüpheler taşıdığı yazıldı.

GALATASARAY'DA 77 GOL, 25 ASİST

Galatasaray formasıyla dört sezonda 134 karşılaşmada süre alan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte 77 kez fileleri havalandırdı. Arjantinli santrfor, takım arkadaşlarına da 25 golün pasını verdi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

İcardi sonunda nor al bir takıma belki gidebilir. Çoknabarttjnız qrtık. Zamanı geçti.

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