Haberler

Dünyaca ünlü restoran zinciri el değiştirdi! Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu

Dünyaca ünlü restoran zinciri el değiştirdi! Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yum China, Çin anakarasında 36 yıldır faaliyet gösteren Pizza Hut markasına ilişkin hakları Yum! Brands'ten 1,2 milyar dolara satın aldı. Şirket, anlaşmayla lisans maliyetlerini azaltırken büyüme hedefini de yükseltti. Pizza Hut'ın 2027 ve 2028 yıllarında Çin'de yıllık 800'den fazla yeni mağaza açması planlanıyor.

  • Yum China, Çin anakarasında 36 yıldır faaliyet gösteren Pizza Hut markasını ana şirket Yum! Brands'ten 1,2 milyar dolar karşılığında satın aldı.
  • Anlaşmayla birlikte Yum China'nın Yum! Brands'e ödediği yüzde 3'lük lisans ücreti ortadan kalkacak ve bu tasarrufun kâr marjlarına yaklaşık yüzde 2,8 oranında katkı sağlaması bekleniyor.
  • Yum China, satın alma sonrası Pizza Hut'ın Çin'deki yıllık net yeni mağaza açılış hedefini 2027-2028'de 600'ün üzerinden 800'ün üzerine çıkarmayı planlıyor.

Çin'de faaliyet gösteren Pizza Hut için dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Yum China, 36 yıldır Çin anakarasında faaliyet gösteren Pizza Hut markasını ana şirket Yum! Brands'ten 1,2 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Şirket, anlaşmayla birlikte daha önce Yum! Brands'e ödediği yüzde 3'lük lisans ücretinden de tasarruf edecek.

KÂR MARJINA YÜZDE 2,8'LİK KATKI BEKLENİYOR

Pizza Hut tarafından yapılan açıklamaya göre, lisans ücretinin ortadan kalkmasıyla sağlanacak tasarrufun katma değer vergisi düşüldükten sonra restoran ve işletme kâr marjlarına yaklaşık yüzde 2,8 oranında katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, satın alma işleminin finansal sonuçlara etkisinin kademeli olarak artmasını öngörüyor. Anlaşmanın 2026 yılında hisse başına seyreltilmiş kazanca "hafif" katkı sağlaması, 2027 ve 2028 yıllarında ise orta tek haneli artış getirmesi bekleniyor.

SATIN ALMA İÇİN KÖPRÜ KREDİSİ KULLANDI

Yum China, 1,2 milyar dolarlık işlemin finansmanı için Çin yuanı cinsinden bir denizaşırı köprü kredisi kullandığını açıkladı.

Kredinin vadesinin 12 aya kadar olduğu ve yaklaşık yüzde 2 faiz oranı taşıdığı belirtildi.

YENİ HEDEF 800'DEN FAZLA MAĞAZA

Satın alma kararının ardından Pizza Hut'ın Çin'deki büyüme hedefi de yukarı yönlü revize edildi.

Yum China CEO'su Joey Wat, 2027 ve 2028 yıllarında Pizza Hut'ın yıllık net yeni mağaza açılış hedefini 600'ün üzerinden 800'ün üzerine çıkarmayı beklediklerini söyledi.

Böylece şirket, 1,2 milyar dolarlık satın almayla hem lisans maliyetini ortadan kaldırmayı hem de Pizza Hut'ın Çin'deki mağaza ağını daha hızlı genişletmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor

Casperlar için hesap vakti: Onlarca yıl hapisleri istendi
Mbappe ile Ester Exposito tatilde: Yakınlaştıkları anlar kamerada

Fena aşka geldiler!
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler